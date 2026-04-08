Mπράντον Τόμας λαμπρός τον οδηγεί...

Αρνείται να χάσει, αρνείται να αφήσει τη μάχη ο Απόλλωνας. Η ομάδα της Λεμεσού υπό τον φόβο να μην εξασφαλίσει παρουσία στην εξάδα, κατάφερε να κάνει δυνατή αντεπίθεση και να αναρριχηθεί. Ο Ερνάν Λοσάδα σαφώς πιστώνεται την αναγέννηση των κυανόλευκων.

Οι ποδοσφαιριστές δείχνουν βελτιωμένοι, με πρώτο και… καλύτερο τον Μπράντον Τόμας. Ο 31χρονος μοιάζει ασταμάτητος και αυτό αποδεικνύεται και από τους αριθμούς. Πριν την έλευση του 43χρονου, ο Ισπανός σκόραρε μόλις ένα, ενώ το τελευταίο διάστημα μετρά οκτώ και στους δύο εγχώριους θεσμούς.

Ο Τόμας χάρισε την πρόκριση στον Απόλλωνα, στα ημιτελικά του κυπέλλου στο παιχνίδι θρίλερ με την Ομόνοια Αραδίππου, σκοράροντας το νικητήριο γκολ (3-2) στην παράταση. Παράλληλα, τρία παιχνίδια ολοκληρώθηκαν στο 1-0, άρα… πιστώνεται εννέα βαθμούς (Ένωση, ΑΕΚ, Ομόνοια Αραδίππου)!

Από εκεί και πέρα, ο Ισπανός άνοιξε το δρόμο στα άλλα τρία παιχνίδια, στα οποία οι κυανόλευκοι εξασφάλισαν τη νίκη. Συγκεκριμένα με τον ΑΠΟΕΛ (2-1), πέτυχε το δεύτερο στην ευρεία νίκη επί του Ακρίτα (4-0), ενώ ισοφάρισε στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό (3-1).

Μόνο στο τελευταίο παιχνίδι με την ΑΕΚ για την 2η αγωνιστική των πλέι οφ, ο Απόλλωνας δεν σφράγισε το τρίποντο μετά από γκολ του Τομάς, όμως εν τέλει έσωσε τον βαθμό.