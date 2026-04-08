Mπράντον Τόμας λαμπρός τον οδηγεί...

Ο 31χρονος μοιάζει ασταμάτητος και αυτό αποδεικνύεται και από τους αριθμούς

Αρνείται να χάσει, αρνείται να αφήσει τη μάχη ο Απόλλωνας. Η ομάδα της Λεμεσού υπό τον φόβο να μην εξασφαλίσει παρουσία στην εξάδα, κατάφερε να κάνει δυνατή αντεπίθεση και να αναρριχηθεί. Ο Ερνάν Λοσάδα σαφώς πιστώνεται την αναγέννηση των κυανόλευκων.

Οι ποδοσφαιριστές δείχνουν βελτιωμένοι, με πρώτο και… καλύτερο τον Μπράντον Τόμας. Ο 31χρονος μοιάζει ασταμάτητος και αυτό αποδεικνύεται και από τους αριθμούς. Πριν την έλευση του 43χρονου, ο Ισπανός σκόραρε μόλις ένα, ενώ το τελευταίο διάστημα μετρά οκτώ και στους δύο εγχώριους θεσμούς.

Ο Τόμας χάρισε την πρόκριση στον Απόλλωνα, στα ημιτελικά του κυπέλλου στο παιχνίδι θρίλερ με την Ομόνοια Αραδίππου, σκοράροντας το νικητήριο γκολ (3-2) στην παράταση. Παράλληλα, τρία παιχνίδια ολοκληρώθηκαν στο 1-0, άρα… πιστώνεται εννέα βαθμούς (Ένωση, ΑΕΚ, Ομόνοια Αραδίππου)!

Από εκεί και πέρα, ο Ισπανός άνοιξε το δρόμο στα άλλα τρία παιχνίδια, στα οποία οι κυανόλευκοι εξασφάλισαν τη νίκη. Συγκεκριμένα με τον ΑΠΟΕΛ (2-1), πέτυχε το δεύτερο στην ευρεία νίκη επί του Ακρίτα (4-0), ενώ ισοφάρισε στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό (3-1).

Μόνο στο τελευταίο παιχνίδι με την ΑΕΚ για την 2η αγωνιστική των πλέι οφ, ο Απόλλωνας δεν σφράγισε το τρίποντο μετά από γκολ του Τομάς, όμως εν τέλει έσωσε τον βαθμό.

Φαβορί να αναλάβει τη Σ. Αραβία ο Δώνης αν αποχωρήσει ο Ρενάρ

ΔΙΕΘΝΗ

Category image

Mπράντον Τόμας λαμπρός τον οδηγεί...

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Έγινε το αναμενόμενο από τους Ομονοιάτες

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Πρωτιά για Σεμέδο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Δεν μπορεί να γίνει καμία πρόβλεψη

ΑΡΗΣ

|

Category image

Τέλος ο Πετράκης από τον Ηρακλή

Ελλάδα

|

Category image

Ντε Μπρόινε: «Δεν αγαπώ το ποδόσφαιρο όπως παλιά, μετά από τόσα χρόνια χάνεις το ενδιαφέρον»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Είναι για... Όσκαρ τέτοια γκίνια

ΑΕΚ

|

Category image

Οι διαιτητές στα Χάποελ-Ολυμπιακός και Βαλένθια-Παναθηναϊκός

EUROLEAGUE

|

Category image

ΦΩΤΟ: Έφτιαξε τον κήπο του ο Φαμπιάνο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Προπονητής Τζουργκάρντεν: «Δεν νομίζω ότι θέλει να γυρίσει ο Σάβο»

ΑΕΛ

|

Category image

Δικαίωσε τις προσδοκίες ο Σιβιέρο

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Ό,τι πάει μέσα… γράφει (και) με Αντεμπάγιο

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

ΦΩΤΟΣ/ΒΙΝΤΕΟ: Με Νταβίντ Λουίζ το... Μουντιάλ σκακιού στην Πάφο

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

«Κόλλησε» στην γραφειοκρατία

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη