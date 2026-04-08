Τους δείχνει την πόρτα ο Καμορανέζι

Τα παιχνίδια που απέμειναν για την Ανόρθωση ώστε να ολοκληρωθεί η σεζόν είναι σαν… αγγαρεία, αφού έχει αποκτήσει διαφορά από τις θέσεις του υποβιβασμού. Πλέον το ενδιαφέρον εστιάζεται στην αξιολόγηση του ρόστερ, με τον προπονητή Μάουρο Καμορανέζι να έχει δείξει σε δύο παίκτες των οποίων ολοκληρώνονται τα συμβόλαια πως δεν τους υπολογίζει. Δηλαδή δεν θα εισηγηθεί την παραμονή τους, αν και σίγουρα παίζουν πολλά πράγματα ρόλο και τίποτα δεν αποκλείεται.

Ο πρώτος είναι ο Στέφαν Βούκιτς, ο οποίος έχει να παίξει από τις 28 Φεβρουαρίου και ενώ αποτελούσε για αρκετό καιρό τον βασικό επιθετικό της ομάδας που όμως σκόραρε τρία γκολ σε 23 αγώνες πρωταθλήματος. Ο δεύτερος είναι ο Ρομάν Μπέζους, ο οποίος από την αρχή του 2026 κατέγραψε μόλις 70 λεπτά και με τον Καμορανέζι είχε μόλις 26 λεπτά. Η αλήθεια είναι πως ούτε ο ένας ούτε ο άλλος πρόσφεραν στην «Κυρία» και ενώ πρόκειται για παίκτες με πλούσιο βιογραφικό.

Στο μεταξύ, η διοίκηση συνεχίζει τις προσπάθειές της για εισροή ρευστού αφού οι ανάγκες είναι πολλές και πρέπει να κλείσουν «τρύπες».