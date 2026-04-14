Μπεργκ: «Οι παίκτες πρέπει να νιώθουν περήφανοι για την προσπάθεια τους»

Οι αναφορές του Νορβηγού τεχνικού μετά το ντέρμπι με την ΑΕΚ

Απόλυτα ευχαριστημένος ο Χένινγκ Μπεργκ.

Ο προπονητής της Ομόνοιας παραχώρησε δηλώσεις μετά τη νίκη επί της ΑΕΚ και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη συνέχεια αλλά και στη μάχη του τίτλου.

Αναλυτικά: «Είμαστε χαρούμενοι με τη νίκη μας. Η ΑΕΚ έχει καλούς ποδοσφαιριστές, αμυνθήκαμε πολύ καλά, η ΑΕΚ είναι επικίνδυνη. Είμαστε χαρούμενοι με τη θέση μας, όμως απομένουν επτά παιχνίδια και θα βλέπουμε κάθε ένα ξεχωριστά. Είναι δύσκολος και μεγάλος ο αγώνας με τον ΑΠΟΕΛ. Δεν υπάρχουν αρκετές μέρες μέχρι το επόμενο, είμαστε συγκεντρωμένοι σε αυτό. Οι παίκτες πρέπει να νιώθουν περήφανοι για την προσπάθεια τους.

Είμαστε χαρούμενοι με τη θέση μας. Απομένουν όμως επτά παιχνίδια και είμαστε συγκεντρωμένοι σε αυτά. Είμαστε χαρούμενοι που συνεχίζουμε να σκοράρουμε. Η ΑΕΚ είναι καλή ομάδα, δεν ήταν εύκολο το παιχνίδι. Να βγάζουμε τον καλύτερο μας εαυτό. Ήμασταν καλοί, αν δεν ήμασταν δεν θα κερδίζαμε. Έπρεπε να κάνουμε καλό παιχνίδι για να κερδίσουμε. Βελτιωνόμαστε συνεχώς και πρέπει να το συνεχίσουμε αυτό

Ο Μαγιαμπέλα είναι κοντά στο 100%. Χρειάζεται λίγο χρόνο να πιάσει αγωνιστικό ρυθμό, ήταν εκτός για έξι εβδομάδες. Οι Φαμπιάνο και Ουζόχο κάνουν πρόοδο όμως είναι λίγο πιο πίσω».

