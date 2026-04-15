Πικρός αποκλεισμός με νίκη για Μπαρτσελόνα, με δεύτερη νίκη στους «4» η Παρί

Εκδόθηκαν τα πρώτα δύο εισιτήρια για τα ημιτελικά του Champions League.

Στο «Μετροπολιτάνο» έγινε πολύ μεγάλη μάχη, με την Ατλέτικο Μαδρίτης να παίρνει την πρόκριση στους «4» του Champions League σε ματς-καρμπόν του πρώτου με τη Μπαρτσελόνα!  Οι «Μπλαουγκράνα» επικράτησαν 2-1, που δεν ήταν αρκετό για να καλύψει το 0-2 της Βαρκελώνης.

Κοινός παρονομαστής των δύο παιχνιδιών, η αποβολή παίκτη της «Μπάρτσα» ακιβώς για την ίδια παράβαση: φάουλ εκτός περιοχής σε προφανή ευκαιρία για γκολ. Στο «Καμπ Νου» ήταν ο Κουμπαρσί, τώρα ήταν ο Έρικ Γκαρθία που δέχτηκε κόκκινη κάρτα στο 79΄ κι έτσι «ψαλιδίστηκαν» οι ελπίδες της Μπαρτσελόνα, που είχε καταφέρει να ισοφαρίσει πολύ γρήγορα (4΄ Γιαμάλ, 24΄ Φεράν) το σκορ του πρώτου αγώνα. 

Όμως ο Λούκμαν μείωσε άμεσα (31΄) και στη συνέχεια οι συνθήκες ευνόησαν τους «ροχιμπλάνκος», που θα αντιμετωπίσουν την Άρσεναλ ή τη Σπόρτινγκ για μια θέση στον τελικό της Βουδαπέστης.

Στο «Άνφιλντ» η Παρί Σεν Ζερμέν υπερασπίστηκε το 2-0 του πρώτου αγώνα και προετοιμάζεται για την «τιτανομαχία» του ημιτελικού, είτε με τη Μπάγερν είτε με τη Ρεάλ. Νίκησε και εκτός έδρας με το ίδιο σκορ (2-0), με τη Λίβερπουλ να το «παλεύει», να δημιουργεί ευκαιρίες, αλλά στο τέλος να «μιλάει» ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής του κόσμου για το 2025, ο Ουσμάν Ντεμπελέ. Στα μελανά σημεία του παιχνιδιού ο τραυματισμός του Εκιτικέ στο 28΄, που είναι πιθανό να τον αφήσει εκτός για μεγάλο χρονικό διάστημα, άρα να χάσει και το ταξίδι της εθνικής Γαλλίας στις ΗΠΑ για το Μουντιάλ.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των αγώνων ρεβάνς στην προημιτελική φάση του Champions League:

1. Λίβερπουλ (Αγγλία)-Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) 0-2

(72΄,90+1΄ Ντεμπελέ)

Α΄αγ.: 0-2. Προκρίθηκε η Παρί ΣΖ με συνολικό σκορ 4-0

 

 

 

 

2. Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 1-2

 

 

(31΄ Λούκμαν - 4΄ Γιαμάλ, 24΄ Φεράν Τόρες)

 

 

Α΄αγ.: 2-0. Προκρίθηκε η με συνολικό σκορ

 

 

 

 

3. Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 15/4

 

 

Α΄αγ.: 2-1

 

 

 

 

4. Άρσεναλ (Αγγλία)-Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Πορτογαλία) 15/4

 

 

Α΄αγ.: 1-0

 

 

 

 

Ημιτελικοί: 28/29 Απριλίου & 5/6 Μαΐου 2026

 

 

Παρί Σεν Ζερμέν - Νικητής 3

 

 

Ατλέτικο Μαδρίτης - Νικητής 4

 

 

 

 

 

 

Τελικός: 30 Μαΐου 2026 (Βουδαπέστη)

 

 

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δεν αλλάζει το format στη Euroleague για τη σεζόν 2026-2027

EUROLEAGUE

|

Category image

Σενάρια επιστροφής στην Ελλάδα για Τζίμα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διακόπηκε ο αγώνας του Τσιτσιπά

Τένις

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Φτιάχνει χώρο στη βιτρίνα η Ομόνοια, ξανά προσπέρασμα ο Απόλλωνας

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ροθάδα: «Δυστυχώς δεν αξιοποιήσαμε τις ευκαιρίες μας»

ΑΕΚ

|

Category image

Μπεργκ: «Οι παίκτες πρέπει να νιώθουν περήφανοι για την προσπάθεια τους»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Το πράσινο πάρτι μετά την απόδραση τίτλου!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕO: Το διπλό... τίτλου της Ομόνοιας με σφραγίδα Μαέ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ράβει κοστούμι για το 22ο η Ομόνοια, διπλό τίτλου με εκτελεστή Μαέ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ένας πρώην Ανορθωσιάτης γίνεται προπονητής του Μέσι

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Μια κόντρα στη Β΄ Κατηγορία βασισμένη... στα γκολ

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Λουκά: «Ίσως να είχαμε πέναλτι με τον Κακουλλή»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Γκαρσία: «Πιστεύω πως δεν μας άξιζε η ήττα – Πονάει η ήττα»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Θελάδες: «Προφανώς δεν είμαστε ευχαριστημένοι...»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Διαβαστε ακομη