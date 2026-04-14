Ένας πρώην Ανορθωσιάτης γίνεται προπονητής του Μέσι

Ο Χαβιέρ Ματσεράνο παραιτήθηκε από τη θέση του προπονητή της Ίντερ Μαϊάμι επικαλούμενος προσωπικούς λόγους, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη (14/4) ο σύλλογος της Major Soccer League.

Ο Ματσεράνο, ο οποίος είχε αναλάβει την ομάδα τον Νοέμβριο του 2024, οδήγησε το Μαϊάμι στην κατάκτηση του πρώτου MLS Cup στην ιστορία του, καθώς και του τίτλου στην Ανατολική Περιφέρεια, με την ομάδα να σημειώνει παράλληλα ρεκόρ λίγκας με 101 γκολ σε κανονική περίοδο και playoffs.

Ο 42χρονος πρώην διεθνής με την Αργεντινή καθοδήγησε επίσης την ομάδα στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων την περασμένη χρονιά, κι έκανε την Ίντερ Μαϊάμι την πρώτη ομάδα του MLS που έφτασε μέχρι τη φάση των νοκ-άουτ της διοργάνωσης.

Τη θέση του θα αναλάβει ο Γκιγιέρμο Ογιός, ο οποίος μέχρι πρότινος είχε την ευθύνη για τη δομή ανάπτυξης του ποδοσφαιρικού τμήματος του συλλόγου. Είχε διατελέσει προπονητής τηε Ανόρθωσης το 2011.