Γκαρσία: «Πιστεύω πως δεν μας άξιζε η ήττα – Πονάει η ήττα»

Απογοητευμένος ο Πάμπλο Γκαρσία μετά την ήττα από τον Απόλλωνα.

Ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ παραχώρησε δηλώσεις μετά το χαμένο παιχνίδι και σχολίασε τόσο το αποτέλεσμα όσο και την εικόνα της ομάδας του.

Αναλυτικά: «Συγχαρητήρια στους παίκτες μου, έκαναν ένα καλό παιχνίδι. Το πρώτο μέρος δεν ήταν καλό, αλλά η ομάδα προσπάθησε να κυκλοφορήσει τη μπάλα και να σκοράρει. Πιστεύω πως δεν μας άξιζε η ήττα. Όπως έχουμε πει πολλές φορές οι λεπτομέρειες καθορίζουν παιχνίδια. Η ομάδα προσπάθησε να παίξει, έπαιξαν παίκτες που είχαν καιρό. Η ήττα πονάει, όπως όλες. Συνεχίζουμε να μαθαίνουμε».