Σενάρια επιστροφής στην Ελλάδα για Τζίμα!

Στο ότι δεν αποκλείεται ο Στέφανος Τζίμας να παραχωρηθεί με τη μορφή δανεισμού την επόμενη σεζόν από την Μπράιτον σε ομάδα της ελληνικής Super League, μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη, σημειώνει το «TransferFeed»

Ο νεαρός επιθετικός τραυματίστηκε στις αρχές Δεκεμβρίου, στην πρώτη του μάλιστα συμμετοχή ως βασικός στην Premier League με την Μπράιτον απέναντι στην Άστον Βίλα, με τις εξετάσεις να δείχνουν ρήξη πρόσθιου χιαστού, χάνοντας όλη τη σεζόν 2025-26.

Στο ίδιο θέμα αναφέρεται πως ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι ο δανεισμός του στον ΠΑΟΚ, κάτι που θα μπορούσε να βγάλει κερδισμένες όλες τις πλευρές!

Από τη μία, ο ποδοσφαιριστής θα έχει τη δυνατότητα να πάρει συνεχόμενο χρόνο συμμετοχής και να επανέλθει σε αγωνιστικό ρυθμό στην ομάδα που άρχισε την καριέρα του, ενώ από την άλλη ο ελληνικός σύλλογος θα ενισχυθεί με έναν ταλαντούχο επιθετικό που γνωρίζει…

