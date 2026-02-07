Ουίζαρντς: Εκτός για το υπόλοιπο της σεζόν ο Ντέιβις

Ο "AD" ταλαιπωρείται από προβλήματα στο χέρι και στους προσαγωγούς και αποφάσισε, σε συννενόηση με την νέα του ομάδα, να λείψει για το υπόλοιπο της σεζόν και να συγκεντρωθεί στην αποθεραπεία του.

Θυμίζουμε πως ο έμπειρος ψηλός δεσμεύεται με συμβόλαιο ύψους 54 εκατ. δολ. για την ερχόμενη σεζόν, αλλά το μέλλον του στην αμερικανική πρωτεύουσα παραμένει αμφίβολο, ενόψει της μεταγραφικής περιόδου του καλοκαιριού.

sdna.gr