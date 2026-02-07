BINTEO: Επευφημίες για τον Γιάννη μετά την trade deadline

Μία βραδιά γεμάτη συναίσθημα έζησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο Μιλγουόκι, με το κοινό των Μπακς να τον αποθεώνει με ιαχές «MVP», λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση της trade deadline.

Μετά από μήνες σεναρίων και φημών γύρω από το μέλλον του, ο Έλληνας σούπερ σταρ παρέμεινε στα «ελάφια», την ομάδα με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα του NBA το 2021. Στην πρώτη του παρουσία στο Fiserv Forum μετά το κλείσιμο της περιόδου των ανταλλαγών, το μήνυμα από την εξέδρα ήταν ξεκάθαρο: ο Γιάννης είναι το πρόσωπο της ομάδας και της πόλης.

Ο Αντετοκούνμπο βρέθηκε στο γήπεδο μαζί με την οικογένειά του και τιμήθηκε για τη 10η συνεχόμενη συμμετοχή του σε All-Star Game, ένα επίτευγμα που επιβεβαιώνει τη σταθερότητά του στην ελίτ του παγκόσμιου μπάσκετ. Την τιμητική στιγμή συνόδευσαν δυνατές εκδηλώσεις αγάπης από τους φιλάθλους, που σηκώθηκαν όρθιοι και φώναξαν ρυθμικά «MVP».