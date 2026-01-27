ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αρνητικό ρεκόρ εισιτηρίων!

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Αρνητικό ρεκόρ εισιτηρίων!

Ποιος είπε ότι ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ αρκείται στις διαμαρτυρίες από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης για την άσχημη οικονομική και όχι μόνο κατάσταση της ομάδας;

Κάθε άλλο! Εδώ και μερικές εβδομάδες ξεκίνησε μια άνευ προηγουμένου αποχή από τους αγώνες της ομάδας, με αποκορύφωμα το τελευταίο παιχνίδι με την Ομόνοια Αραδίππου, όπου και σημειώθηκε νέο αρνητικό ρεκόρ, με μόλις 2.973 εισιτήρια! Βασικά, για πρώτη φορά φέτος στο ΓΣΠ οι φίλοι του ΑΠΟΕΛ δεν ξεπέρασαν τις 3.000!

Αναλυτικά τα εντός έδρας φετινά εισιτήρια είναι, με: Πάφος FC 8.379, Απόλλωνα 9.000, Ολυμπιακό 6.732, Εθνικό 5.502, ΑΕΛ 8.443, Άρη 4.679, E.N. Ύψωνα 4.773, Ένωση 223 (κεκλεισμένων), Ακρίτα 3.955, Ομόνοια Αραδ. 2.973.

Παραιτήσεις-ενίσχυση...

Ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ, στη συντριπτική του πλειοψηφία, ζητά επιτακτικά πλέον την παραίτηση της διοίκησης Πρόδρομου Πετρίδη, ενώ υπάρχουν και αυτοί που ακόμα έχουν τη δύναμη να ασχολούνται με την ενίσχυση της ομάδας που πρέπει επειγόντως να γίνει μετά την παραχώρηση των Σατσιά, Κόρμπους και τους τραυματισμούς Σωτηρίου, Μάγιερ και Μαϊόλι. Βέβαια σημειώθηκε ήδη μεγάλη καθυστέρηση και είναι αμφίβολο αν θα βρεθεί κάτι καλό που θα βοηθήσει άμεσα τη μεσαία και την επιθετική γραμμή. Εκτός, βέβαια, τη βδομάδα που διανύουμε, αν γίνει κατορθωτή μεταγραφή από άλλη κυπριακή ομάδα ή έστω από ομάδα της Ελλάδας..

Όσον αφορά το χαμένο έδαφος, από την ήττα από τον Απόλλωνα και την ισοπαλία με την Ομόνοια Αραδίππου, μπορεί να καλυφθεί μόνο με σειρά επιτυχιών μέσα από τους εξαιρετικά δύσκολους αγώνες που ακολουθούν, πράγμα για το οποίο ο κόσμος διατηρεί τις αμφιβολίες του. Πάντως και ο ίδιος ο προπονητής εδώ και καιρό μιλά για ενίσχυση που επιβάλλεται να γίνει...

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛ

Tags

ΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Κβίντα: «Θέλουν να με κάνουν Κύπριο!»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Παναθηναϊκός: Ανοίγει η πόρτα της εξόδου, έτοιμοι να φύγουν τέσσερις

Ελλάδα

|

Category image

Ορτέγκα: «Σε όλα τα ματς θέλουμε τη νίκη - Ο Άγιαξ είναι μία μεγάλη ομάδα»

Ελλάδα

|

Category image

Λουτσέσκου: «Η θλίψη στον ΠΑΟΚ είναι τεράστια, η σκέψη μας στις οικογένειες»

Ελλάδα

|

Category image

Αρνητικό ρεκόρ εισιτηρίων!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Σε συνθήκη εκτάκτου ανάγκης ο Παναθηναϊκός, κατεβαίνει με 16-17 παίκτες κόντρα στη Ρόμα!

Ελλάδα

|

Category image

Μεντιλίμπαρ: «Η σκέψη μας είναι στον ΠΑΟΚ και στις οικογένειες των θυμάτων»

Ελλάδα

|

Category image

ΚΟΠ: Επιστολές Λοϊζίδη σε ΠΑΟΚ και ΕΠΟ

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Κύπρος καλεί Κάστανο!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τα μηνύματα των ομάδων μας για την τραγωδία με τους φίλους του ΠΑΟΚ

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

100 παιχνίδια με Μπεργκ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Θρήνος για το δυστύχημα στη Ρουμανία: Κεράκια και κασκόλ έξω από την Τούμπα

Ελλάδα

|

Category image

Τι λέει το... 2,5 με οψιόν άλλα δύο

ΑΕΛ

|

Category image

«Αδύνατη η αναβολή του ματς με τη Λιόν» απάντησε η UEFA στον ΠΑΟΚ μετά το δυστύχημα...

Ελλάδα

|

Category image

Champs Academies by Campeón για τρίτη συνεχή χρονιά

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη