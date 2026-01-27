Αρνητικό ρεκόρ εισιτηρίων!

Κάθε άλλο! Εδώ και μερικές εβδομάδες ξεκίνησε μια άνευ προηγουμένου αποχή από τους αγώνες της ομάδας, με αποκορύφωμα το τελευταίο παιχνίδι με την Ομόνοια Αραδίππου, όπου και σημειώθηκε νέο αρνητικό ρεκόρ, με μόλις 2.973 εισιτήρια! Βασικά, για πρώτη φορά φέτος στο ΓΣΠ οι φίλοι του ΑΠΟΕΛ δεν ξεπέρασαν τις 3.000!

Αναλυτικά τα εντός έδρας φετινά εισιτήρια είναι, με: Πάφος FC 8.379, Απόλλωνα 9.000, Ολυμπιακό 6.732, Εθνικό 5.502, ΑΕΛ 8.443, Άρη 4.679, E.N. Ύψωνα 4.773, Ένωση 223 (κεκλεισμένων), Ακρίτα 3.955, Ομόνοια Αραδ. 2.973.

Παραιτήσεις-ενίσχυση...

Ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ, στη συντριπτική του πλειοψηφία, ζητά επιτακτικά πλέον την παραίτηση της διοίκησης Πρόδρομου Πετρίδη, ενώ υπάρχουν και αυτοί που ακόμα έχουν τη δύναμη να ασχολούνται με την ενίσχυση της ομάδας που πρέπει επειγόντως να γίνει μετά την παραχώρηση των Σατσιά, Κόρμπους και τους τραυματισμούς Σωτηρίου, Μάγιερ και Μαϊόλι. Βέβαια σημειώθηκε ήδη μεγάλη καθυστέρηση και είναι αμφίβολο αν θα βρεθεί κάτι καλό που θα βοηθήσει άμεσα τη μεσαία και την επιθετική γραμμή. Εκτός, βέβαια, τη βδομάδα που διανύουμε, αν γίνει κατορθωτή μεταγραφή από άλλη κυπριακή ομάδα ή έστω από ομάδα της Ελλάδας..

Όσον αφορά το χαμένο έδαφος, από την ήττα από τον Απόλλωνα και την ισοπαλία με την Ομόνοια Αραδίππου, μπορεί να καλυφθεί μόνο με σειρά επιτυχιών μέσα από τους εξαιρετικά δύσκολους αγώνες που ακολουθούν, πράγμα για το οποίο ο κόσμος διατηρεί τις αμφιβολίες του. Πάντως και ο ίδιος ο προπονητής εδώ και καιρό μιλά για ενίσχυση που επιβάλλεται να γίνει...