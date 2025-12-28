ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Διπλό στον Ακρίτα πριν το βουνό!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Διπλό στον Ακρίτα πριν το βουνό!

Η Ομόνοια ξεκινά τη προετοιμασία της ενόψει του αγώνα με τον Ακρίτα (3/1) στο «Στέλιος Κυριακίδης».

Ένα παιχνίδι πάντως που κρύβει παγίδες για τους πράσινους μιας και η ομάδα της Χλώρακας βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Είναι δεδομένο ωστόσο πως τα πάντα θα εξαρτηθούν από την απόδοση των παικτών του Μπεργκ.

Ο στόχος δεν είναι άλλος από το διπλό το οποίο θα διατηρήσει σε επαφή με την κορυφή την Ομόνοια. Επίσης, αν δει κανείς το πρόγραμμα μετά τον Ακρίτα, έρχεται μία σειρά ιδιαίτερα απαιτητικών αγώνων που δίνει στο τρίποντο στη Πάφο ακόμα μεγαλύτερη σημασία.

Πιο συγκεκριμένα, οι πράσινοι μετά τον Ακρίτα και σε διάστημα λιγότερο των 20 ημερών θα δώσουν ούτε λίγο ούτε πολύ, 4 συνεχόμενα ντέρμπι!

Δείτε αναλυτικά:

9/1 ΑΕΛ εκτός

14/1 ΑΕΚ εντός (κύπελλο)

18/1 Ανόρθωση εντός

25/1 Άρης εκτός

ΨΑΛ

Κατηγορίες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Φάμπρεγκας για Δουβίκα: «Έχει μεγάλα περιθώρια εξέλιξης»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Θέλει και τον Σφιντέρσκι η Βίντζεβ Λοτζ»

Ελλάδα

|

Category image

Στόχος (μόνο) το 2Χ2!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Η Γουλβς έκανε αρνητικό ρεκόρ 123 ετών!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ομόνοια: Το Vlog απ΄τη Βιέννη

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Τρεις πεντάρες και τρεις τεσσάρες!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ρονάλντο: 40 γκολ μέσα στο 2025!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι καλοί φίλοι και η Αγάπη...

Απόψεις

|

Category image

Σλοτ: «Ο Βιρτς θα πετύχει πολλά γκολ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διπλό στον Ακρίτα πριν το βουνό!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Δήλωση - απάντηση του Αντετοκούνμπο: «Είμαι εδώ!»

NBA

|

Category image

Νέα βελτιωμένη πρόταση της Γκρέμιο για Τετέ

Ελλάδα

|

Category image

Ουότκινς: «Ο Ουνάι Έμερι είναι μια ιδιοφυΐα της τακτικής»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μήπως η Άστον Βίλα βρίσκεται στην κούρσα του πρωταθλήματος;

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Συναγερμός στην Τσέλσι με Κουκουρέγια

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη