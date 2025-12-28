Διπλό στον Ακρίτα πριν το βουνό!

Ένα παιχνίδι πάντως που κρύβει παγίδες για τους πράσινους μιας και η ομάδα της Χλώρακας βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Είναι δεδομένο ωστόσο πως τα πάντα θα εξαρτηθούν από την απόδοση των παικτών του Μπεργκ.

Ο στόχος δεν είναι άλλος από το διπλό το οποίο θα διατηρήσει σε επαφή με την κορυφή την Ομόνοια. Επίσης, αν δει κανείς το πρόγραμμα μετά τον Ακρίτα, έρχεται μία σειρά ιδιαίτερα απαιτητικών αγώνων που δίνει στο τρίποντο στη Πάφο ακόμα μεγαλύτερη σημασία.

Πιο συγκεκριμένα, οι πράσινοι μετά τον Ακρίτα και σε διάστημα λιγότερο των 20 ημερών θα δώσουν ούτε λίγο ούτε πολύ, 4 συνεχόμενα ντέρμπι!

Δείτε αναλυτικά:

9/1 ΑΕΛ εκτός

14/1 ΑΕΚ εντός (κύπελλο)

18/1 Ανόρθωση εντός

25/1 Άρης εκτός

