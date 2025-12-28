Σλοτ: «Ο Βιρτς θα πετύχει πολλά γκολ»

Ο Φλόριαν Βιρτς αρχίζει να βρίσκει τα... πατήματά του στην Λίβερπουλ και θα συνεχίσει να βελτιώνεται, όπως υποστήριξε ο Αρνε Σλοτ, λίγο μετά το πρώτο γκολ του Γερμανού άσου, στην νίκη με 2-1 επί των Γουλβς.

Υπενθυμίζεται, ότι η Λίβερπουλ απέκτησε τον Βιρτζ τον Ιούνιο έναντι 100 εκατομμυρίων λιρών, με επιπλέον 16 εκατομμύρια λίρες σε πιθανά μπόνους.

Ο 22χρονος Βιρτς δεν είχε καταφέρει να σκοράρει σε περισσότερες από 20 εμφανίσεις για την Λίβερπουλ πριν πετύχει το νικητήριο γκολ στον αγώνα του Σαββάτου (27/12), και ο Σλοτ είπε ότι οι εμφανίσεις του είχαν υποτιμηθεί λόγω της εμμονής του ποδοσφαίρου με τα στατιστικά.

«Είμαι σίγουρος ότι ήταν ανακούφιση για αυτόν. Αυτό μπορούσα να το δω μετά την αντίδρασή του αφού σκόραρε το γκολ. Και το ίδιο είδα και με τους συμπαίκτες του. Νομίζω ότι ήταν πραγματικά χαρούμενοι γι' αυτόν», δήλωσε ο Σλοτ στους δημοσιογράφους και συνέχισε: «Στο ποδόσφαιρο - ίσως και δικαίως - κρινόμαστε κυρίως από τα αποτελέσματα και οι παίκτες κρίνονται κυρίως από τα γκολ και τις ασίστ. Μερικές φορές έχουμε την τάση να ξεχνάμε τι άλλο υπάρχει να κάνουμε κατά την διάρκεια ενός αγώνα».

Ο Ολλανδός προπονητής κάλεσε τον Βιρτς να συνεχίσει αφού τερμάτισε την... «ξηρασία» του: «Έχει κάνει πολλά καλά παιχνίδια για εμάς, αλλά πιστεύω επίσης ότι γίνεται όλο και καλύτερος σε κάθε παιχνίδι που παίζει. Βρίσκεται σε φόρμα και πλησίαζε όλο και περισσότερο στο πρώτο του γκολ. Δεν ήταν έκπληξη για εμένα που σκόραρε, αλλά πιθανότατα θα ήταν ο πρώτος που θα καταλάβαινε ότι ένα γκολ δεν είναι αρκετό. Θα σκοράρει πολλά περισσότερα γκολ, αλλά μου άρεσε επίσης η απόδοσή του σε μεγάλα τμήματα του αγώνα. Νομίζω ότι ήταν ξεχωριστός σε πολλές στιγμές».

sdna.gr