ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σλοτ: «Ο Βιρτς θα πετύχει πολλά γκολ»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Σλοτ: «Ο Βιρτς θα πετύχει πολλά γκολ»

Αισιόδοξος είναι ο Σλοτ για την πορεία του Φλόριαν Βιρτς.

Ο Φλόριαν Βιρτς αρχίζει να βρίσκει τα... πατήματά του στην Λίβερπουλ και θα συνεχίσει να βελτιώνεται, όπως υποστήριξε ο Αρνε Σλοτ, λίγο μετά το πρώτο γκολ του Γερμανού άσου, στην νίκη με 2-1 επί των Γουλβς.

Υπενθυμίζεται, ότι η Λίβερπουλ απέκτησε τον Βιρτζ τον Ιούνιο έναντι 100 εκατομμυρίων λιρών, με επιπλέον 16 εκατομμύρια λίρες σε πιθανά μπόνους.

Ο 22χρονος Βιρτς δεν είχε καταφέρει να σκοράρει σε περισσότερες από 20 εμφανίσεις για την Λίβερπουλ πριν πετύχει το νικητήριο γκολ στον αγώνα του Σαββάτου (27/12), και ο Σλοτ είπε ότι οι εμφανίσεις του είχαν υποτιμηθεί λόγω της εμμονής του ποδοσφαίρου με τα στατιστικά.

«Είμαι σίγουρος ότι ήταν ανακούφιση για αυτόν. Αυτό μπορούσα να το δω μετά την αντίδρασή του αφού σκόραρε το γκολ. Και το ίδιο είδα και με τους συμπαίκτες του. Νομίζω ότι ήταν πραγματικά χαρούμενοι γι' αυτόν», δήλωσε ο Σλοτ στους δημοσιογράφους και συνέχισε: «Στο ποδόσφαιρο - ίσως και δικαίως - κρινόμαστε κυρίως από τα αποτελέσματα και οι παίκτες κρίνονται κυρίως από τα γκολ και τις ασίστ. Μερικές φορές έχουμε την τάση να ξεχνάμε τι άλλο υπάρχει να κάνουμε κατά την διάρκεια ενός αγώνα».

Ο Ολλανδός προπονητής κάλεσε τον Βιρτς να συνεχίσει αφού τερμάτισε την... «ξηρασία» του: «Έχει κάνει πολλά καλά παιχνίδια για εμάς, αλλά πιστεύω επίσης ότι γίνεται όλο και καλύτερος σε κάθε παιχνίδι που παίζει. Βρίσκεται σε φόρμα και πλησίαζε όλο και περισσότερο στο πρώτο του γκολ. Δεν ήταν έκπληξη για εμένα που σκόραρε, αλλά πιθανότατα θα ήταν ο πρώτος που θα καταλάβαινε ότι ένα γκολ δεν είναι αρκετό. Θα σκοράρει πολλά περισσότερα γκολ, αλλά μου άρεσε επίσης η απόδοσή του σε μεγάλα τμήματα του αγώνα. Νομίζω ότι ήταν ξεχωριστός σε πολλές στιγμές».

sdna.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Αρνούνται να ταξιδέψουν μέσω Κύπρου και στην Παρί ζητούν αναβολή με τη Χάποελ

EUROLEAGUE

|

Category image

«Διπλό» η Νάπολι με δύο γκολ του Χόιλουντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χαμένη ευκαιρία για τη Σάντερλαντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χωρίς πέντε παίκτες η προπόνηση του Παναθηναϊκού, κλινήρη τρία μέλη του σταφ

EUROLEAGUE

|

Category image

Ξανά στα... ζόρια ο Μπεργκ και οι παίκτες του με το βλέμμα στον Ακρίτα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η νέα «στέγη» του Θεόδωρου Αντωνίου

FREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

|

Category image

Το συμβόλαιο του Φερέιρα στον Εθνικό και το κίνητρο

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Αποθεώθηκε για τις επιδόσεις του από την Μπριζ ο Τζόλης

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δεν φτάνει μόνο το «νέο αίμα» και το ξέρει καλά ο Κετσπάγια

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Παρακολουθεί τις εξελίξεις με Τάιρικ Τζόουνς ο Ολυμπιακός

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Τριάρα και κορυφή για την Μίλαν!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΑΕΚ Αθηνών, ομάδα για... καρδιολόγο

Απόψεις

|

Category image

Έκλεισε Κοντούρη ο Παναθηναϊκός!

Ελλάδα

|

Category image

Από την κατάκτηση της Premier League στη δουλειά του οικοδόμου: «Μου αρέσει αυτό που κάνω τώρα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

H Tσέλσι ήταν ακόμα ένα «θύμα» της: Όταν η Άστον Βίλα, μένει... πίσω στο σκορ μεταμορφώνεται!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη