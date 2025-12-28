ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Γουλβς έκανε αρνητικό ρεκόρ 123 ετών!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η Γουλβς έκανε αρνητικό ρεκόρ 123 ετών!

Η ήττα στο «Άνφιλντ» από τη Λίβερπουλ (2-1, 27/12) έγραψε ένα απίθανο αρνητικό σερί για την ομάδα του Ρομπ Έντουαρντς.

Η Λίβερπουλ έγινε η 16η ομάδα μονάχα την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, που επικράτησε της Γουλβς, με το 2-1 το βράδυ του Σαββάτου (27/12) στο «Άνφιλντ».

Οι «λύκοι» έχουν αυτές τις 16 ήττες και μονάχα 2 ισοπαλίες στις 18 αγωνιστικές που έχουν παιχθεί έως τώρα στην Premier League, με τον υποβιβασμό φυσικά να μοιάζει... δεδομένος.

Ωστόσο, πέραν αυτού, το σύνολο του Ρομπ Έντουαρντς έγραψε και μια τρομερά αρνητική σελίδα στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου. Αυτό το ρεκόρ (σσ 16 ήττες, 2 ισοπαλίες) είναι το χειρότερο που έχει υπάρξει σε 123 χρόνια όσον αφορά ξεκίνημα της σεζόν και φυσικά φανερώνει αυτό που βλέπουμε όλοι: πως κάτι πάει πολύ λάθος.

gazzetta.gr

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Αρνούνται να ταξιδέψουν μέσω Κύπρου και στην Παρί ζητούν αναβολή με τη Χάποελ

EUROLEAGUE

|

Category image

«Διπλό» η Νάπολι με δύο γκολ του Χόιλουντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χαμένη ευκαιρία για τη Σάντερλαντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χωρίς πέντε παίκτες η προπόνηση του Παναθηναϊκού, κλινήρη τρία μέλη του σταφ

EUROLEAGUE

|

Category image

Ξανά στα... ζόρια ο Μπεργκ και οι παίκτες του με το βλέμμα στον Ακρίτα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η νέα «στέγη» του Θεόδωρου Αντωνίου

FREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

|

Category image

Το συμβόλαιο του Φερέιρα στον Εθνικό και το κίνητρο

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Αποθεώθηκε για τις επιδόσεις του από την Μπριζ ο Τζόλης

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δεν φτάνει μόνο το «νέο αίμα» και το ξέρει καλά ο Κετσπάγια

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Παρακολουθεί τις εξελίξεις με Τάιρικ Τζόουνς ο Ολυμπιακός

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Τριάρα και κορυφή για την Μίλαν!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΑΕΚ Αθηνών, ομάδα για... καρδιολόγο

Απόψεις

|

Category image

Έκλεισε Κοντούρη ο Παναθηναϊκός!

Ελλάδα

|

Category image

Από την κατάκτηση της Premier League στη δουλειά του οικοδόμου: «Μου αρέσει αυτό που κάνω τώρα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

H Tσέλσι ήταν ακόμα ένα «θύμα» της: Όταν η Άστον Βίλα, μένει... πίσω στο σκορ μεταμορφώνεται!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη