Νέα ήττα για τους Μπακς χωρίς τον Giannis

O Τζάρεν Τζάκσον Τζούνιορ σημείωσε 24 πόντους και ο Καμ Σπένσερ πρόσθεσε 19 πόντους, οδηγώντας του Μέμφις Γκρίζλις σε μία άνετη νίκη επί των Μιλγουόκι Μπακς με 125-104, ενώ εντυπωσιακή ήταν και η επιστροφή του Τζα Μόραντ, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 17 πόντους, 10 ασίστ κι ένα κλέψιμο.

Αυτή ήταν η όγδοη διαδοχική νίκη των Γκρίζλις επί των Μπακς, που παρατάχθηκαν για ακόμη μία βραδυά χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος παραμένει τραυματίας από τις 3 Δεκεμβρίου.

Ο Μόραντ, είχε χάσει τα προηγούμενα τέσσερα ματς, λόγω διαστρέμματος στον αριστερό αστράγαλο που υπέστη στις 15 Δεκεμβρίου εναντίον των Λος Άντζελες Κλίπερς.

Για την ομάδα του Μιλγουόκι, που ηττήθηκε για έκτη φορά σε οκτώ αγώνες, πρώτος σκόρερ ήταν ο Έι Τζέι Γκριν με 20 πόντους, ενώ καλή απόδοση είχαν ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ, με 16 πόντους και οκτώ ριμπάουντ, ο Μπόμπι Πόρτις (12ρ.) και οι Κάιλ Κούζμα, Ράϊαν Ρόλινς με 15 πόντους έκαστος.

Γιούτα-Ντιτρόιτ 131-129

Πόρτλαντ-ΛΑ Κλίπερς 103-119

Μέμφις-Μιλγουόκι 125-104

Νέα Ορλεάνη-Φοίνιξ 108-115

Ατλάντα-Μαϊάμι 111-126

Ορλάντο-Σάρλοτ 105-120

Ουάσινγκτον-Τορόντο 138-117

Ιντιάνα-Βοστώνη 122-140

Σικάγο-Φιλαδέλφεια 109-102