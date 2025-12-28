Ρονάλντο: 40 γκολ μέσα στο 2025!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκόραρε δύο φορές στο 3-0 της Αλ Νασρ, έφτασε τα 40 γκολ μέσα στο 2025 και συνολικά τα 956 στην καριέρα του, συνεχίζοντας να γράφει ιστορία στα 40 του.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει να αψηφά τον χρόνο και να επαναπροσδιορίζει τα όρια της διάρκειας στο κορυφαίο επίπεδο. Το βράδυ του Σαββάτου, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ πέτυχε δύο γκολ στη νίκη της Αλ Νασρ με 3-0 επί της Αλ Αχντούντ, επιβεβαιώνοντας πως παραμένει ασταμάτητος ακόμη και στα 40 του χρόνια.

Με τα δύο αυτά τέρματα, ο Ρονάλντο έφτασε τα 40 γκολ μέσα στο 2025, ενώ ανέβασε τον συνολικό αριθμό της καριέρας του στα 956, πλησιάζοντας όλο και περισσότερο στο μεγάλο του όνειρο: να σπάσει το φράγμα των 1.000 γκολ.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Πορτογάλος επιθετικός αναδημοσίευσε ανάρτηση της Αλ Νασρ που έγραφε: «40 γκολ στα 40. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία», στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα για το τι σημαίνει η φετινή του πορεία.

Λίγο αργότερα, ο ίδιος έκανε ξεχωριστή ανάρτηση, σημειώνοντας: «Η σκληρή δουλειά είναι ο δρόμος προς την επιτυχία!».

