Κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία ο Ρούμπεν Σεμέδο

Νέος «πονοκέφαλος» με τη Δικαιοσύνη για τον Ρούμπεν Σεμέδο. Ο πρώην κεντρικός αμυντικός του Ολυμπιακού, που πλέον αγωνίζεται στην Άβες της Primeira Liga, κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία, σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Πορτογαλία.

Η υπόθεση αφορά περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε στις 29 Δεκεμβρίου του περασμένου έτους, περίοδο κατά την οποία ο Σεμέδο ανήκε στην Αλ Χορ του Κατάρ. Τότε, ο ποδοσφαιριστής συνελήφθη από την αστυνομία της PSP στη Βίλα Φράνκα ντε Σίρα, μετά από καταγγελία της συντρόφου του.

Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά, η 30χρονη γυναίκα κατήγγειλε τον ποδοσφαιριστή για σωματική κακοποίηση, αλλά και για παράνομη κατακράτηση. Όπως ανέφεραν οι Αρχές, το θύμα φέρεται να δέχθηκε απειλές και επιθέσεις, ενώ κρατήθηκε για αρκετές ώρες στο σπίτι του Σεμέδο, πριν καταφέρει να διαφύγει και να απευθυνθεί σε αστυνομικό τμήμα.

Οι ίδιες πηγές έκαναν λόγο για εμφανή σημάδια κακοποίησης στο σώμα της γυναίκας, γεγονός που οδήγησε στην άμεση παροχή ιατρικής βοήθειας και στη μεταφορά της σε νοσοκομείο. Ο Σεμέδο οδηγήθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης και αφέθηκε ελεύθερος την επόμενη ημέρα, με απόφαση του Δικαστηρίου της Αμαδόρα, το οποίο του επέβαλε περιοριστικό όρο μη επικοινωνίας με το φερόμενο θύμα.

