Συνελήφθη ο υπεύθυνος για το φιάσκο με Μέσι στην Καλκούτα

Με τον χειρότερο τρόπο ξεκίνησε η περιοδεία του Λιονέλ Μέσι στην Ινδία, καθώς η σύντομη παρουσία του στην Καλκούτα έφερε αντιδράσεις από χιλιάδες θεατές που περίμεναν να τον δουν περισσότερο.

Ο διοργανωτής πίσω από την περιοδεία, Σατάντρου Ντούτα, συνελήφθη από τις αρχές για κακοδιαχείριση, με τον Αργεντινό σταρ να μπαίνει στο Salt Lake Stadium και να περιτριγυρίζεται από πολιτικούς και παπαράτσι, πριν αποχωρήσει υπό αστυνομική συνοδεία μέσα σε δέκα λεπτά. Γεγονός που έφερε αντιδράσεις από τον κόσμο που βρισκόταν στο γήπεδο, με πολλούς να πετούν αντικείμενα.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, τις ώρες αυτές διεξάγεται έρευνα, ενώ εξήγησε πως ο Μέσι δεν επρόκειτο να παίξει αλλά να χαιρετήσει και να συναντηθεί με συγκεκριμένους ανθρώπους κατά την επίσκεψή του στην Καλκούτα.

Τις επόμενες μέρες, ο παγκόσμιος πρωταθλητής αναμένεται να επισκεφτεί Χιντεραμπάντ, Βομβάη και Νέο Δελχί, αν και μετά τα όσα έγιναν κατά την πρώτη μέρα του GOAT India Tour 2025, υπάρχει αμφισβήτηση για την ομαλή διεξαγωγή του.

sportfm.gr