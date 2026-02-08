Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανακοίνωσε την εμπλοκή του στην ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών της Τσέλσι

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανακοίνωσε την εμπλοκή του με το ποδόσφαιρο γυναικών, ως μέτοχος της Τσέλσι.

Ο Έλληνας αστέρας του παγκοσμίου μπάσκετ, φροντίζει εκτός από τα αγωνιστικά του καθήκοντα να δραστηριοποιείται και σε άλλους τομείς, με τη συμμετοχή του στο μεγάλο αγγλικό κλαμπ να είναι η τελευταία του επαγγελματική δραστηριότητα.

“Είμαι περήφανος και τιμημένος που εντάσσομαι στην ομάδα ιδιοκτησίας της Τσέλσι Γυναικών, ενός ιστορικού συλλόγου χτισμένου με πάθος και μια κουλτούρα νίκης. Η ιστορία της Τσέλσι μιλάει από μόνη της και είμαι ενθουσιασμένος που θα συμβάλω στο μέλλον υποστηρίζοντας τη συνεχή ανάπτυξη και τον αντίκτυπο στον γυναικείο αθλητισμό. Πρόκειται για φιλοδοξία, κληρονομιά και ώθηση του παιχνιδιού σε νέα ύψη”, ήταν το μήνυμα του Greek Freak.