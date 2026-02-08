ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανακοίνωσε την εμπλοκή του στην ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών της Τσέλσι

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανακοίνωσε την εμπλοκή του στην ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών της Τσέλσι

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανακοίνωσε την εμπλοκή του με το ποδόσφαιρο γυναικών, ως μέτοχος της Τσέλσι.

Ο Έλληνας αστέρας του παγκοσμίου μπάσκετ, φροντίζει εκτός από τα αγωνιστικά του καθήκοντα να δραστηριοποιείται και σε άλλους τομείς, με τη συμμετοχή του στο μεγάλο αγγλικό κλαμπ να είναι η τελευταία του επαγγελματική δραστηριότητα.

“Είμαι περήφανος και τιμημένος που εντάσσομαι στην ομάδα ιδιοκτησίας της Τσέλσι Γυναικών, ενός ιστορικού συλλόγου χτισμένου με πάθος και μια κουλτούρα νίκης. Η ιστορία της Τσέλσι μιλάει από μόνη της και είμαι ενθουσιασμένος που θα συμβάλω στο μέλλον υποστηρίζοντας τη συνεχή ανάπτυξη και τον αντίκτυπο στον γυναικείο αθλητισμό. Πρόκειται για φιλοδοξία, κληρονομιά και ώθηση του παιχνιδιού σε νέα ύψη”, ήταν το μήνυμα του Greek Freak.

 

 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑNBAΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Όταν βιαζόμαστενα κρίνουμε κάποιον

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Κύπελλο Γυναικών: Στον τελικό Άρης Λεμεσού - Apollon Ladies

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

|

Category image

Το ξέρει και ο Ράτζκοφ

ΑΡΗΣ

|

Category image

Σκόραρε, έβαλε αυτογκόλ και αποβλήθηκε στο ντεμπούτο του!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αξίζουν πολλά μπράβο στην Ολυμπιάδα Νεαπόλεως

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Υπόθεση ΚΟΠ: Η ΜΟΚΑΣ «είδε» μεγάλα ποσά και κενά

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

«Ωχ, την πατήσαμε...»

Απόψεις

|

Category image

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανακοίνωσε την εμπλοκή του στην ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών της Τσέλσι

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Σπουδαία ντέρμπι σε Πειραιά και Θεσσαλονίκη

Ελλάδα

|

Category image

Με νέο... αίμα και διαφοροποιήσεις στον «τελικό»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Η ελπίδα απαιτεί μόνο ένα πράγμα

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Μέσα από τέτοια ματς κερδίζεις πρωτάθλημα

ΑΕΚ

|

Category image

Ίσως ανοίξει η όρεξη και για... άλλα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ματσάρες, με την κάθε μία ομάδα να έχει τους λόγους της

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Αυτή θα είναι... δήλωση!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη