Ρεπόρτερ του NBC ευχαρίστησε τον Γιάννη στα ελληνικά!
Η ρεπόρτερ του NBC ευχαρίστησε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για ελληνικά για τις δηλώσεις του μετά την αναμέτρηση των Μπακς κόντρα στους Νικς.
Ο «Greek Freak» έκανε πράγματα και θαύματα απέναντι στην ομάδα της Νέας Υόρκης, με τον Γιάννη να μιλάει στην κάμερα του NBC και τη ρεπόρτερ να του λέει «ευχαριστώ» στα ελληνικά.
Φυσικά ο Έλληνας σούπερ σταρ ήταν όπως πάντα ευγενέστατος κι απάντησε επίσης στην γλώσσα μας «παρακαλώ».
