To NBA επανεξετάζει τους κανόνες του μετά το σκάνδαλο παράνομου στοιχηματισμού

Το ΝΒΑ περνά σε φάση αυστηρότερου ελέγχου και διαφάνειας, καθώς ξεκινά επίσημη διαδικασία επανεξέτασης των πολιτικών του για την αναφορά τραυματισμών και την παρακολούθηση ύποπτης στοιχηματικής δραστηριότητας.

Το ΝΒΑ προχωρά σε μια εκτενή επανεξέταση των πολιτικών του που αφορούν την αναφορά τραυματισμών, την εκπαίδευση του προσωπικού και τους μηχανισμούς παρακολούθησης ύποπτης στοιχηματικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με υπόμνημα που εξασφάλισε το ESPN και έβγαλε στο φως ο Σαμς Σαράνια, η Λίγκα έχει ήδη ενημερώσει και τις 30 ομάδες για τη διαδικασία αυτή, η οποία στοχεύει στην ενίσχυση της διαφάνειας και της ακεραιότητας των αγώνων.

Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο που έχει προκληθεί σάλος στο ΝΒΑ μετά τη σύλληψη του Τέρι Ροζίερ τα ξημερώματα της Πέμπτης 23 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της μεγάλης έρευνας του FBI για παράνομο στοιχηματισμό, γνωστής ως «Operation Nothing But Net».

Στο πλαίσιο της έρευνας, έξι άτομα, ανάμεσά τους ο Ροζίερ και ο Ντέιμον Τζόουνς, κατηγορούνται για συμμετοχή σε κύκλωμα διαφθοράς που εκμεταλλευόταν εσωτερικές πληροφορίες παικτών και ομάδων του ΝΒΑ για τοποθέτηση στοιχημάτων τύπου prop bets. Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να αποκόμιζαν δεκάδες χιλιάδες δολάρια σε κάθε στοίχημα, ποντάροντας σε συγκεκριμένες επιδόσεις παικτών που γνώριζαν εκ των προτέρων πως δεν θα πραγματοποιηθούν.

Στο σχετικό memo προς τις ομάδες, το ΝΒΑ αναφέρεται σε περιστατικό του Μαρτίου 2023, όταν εντοπίστηκε σε πραγματικό χρόνο ασυνήθιστο ποντάρισμα στα “under” του Τέρι Ροζιέρ. «Αν και το περιστατικό εντοπίστηκε έγκαιρα επειδή τα στοιχήματα τοποθετήθηκαν νόμιμα, πιστεύουμε ότι μπορούν να γίνουν περισσότερα από νομικής και ρυθμιστικής πλευράς για να προστατευθεί η ακεραιότητα του ΝΒΑ και των συνδεδεμένων του πρωταθλημάτων», αναφέρει χαρακτηριστικά η Λίγκα στο υπόμνημα.

Παράλληλα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα λεγόμενα proposition bets, τα στοιχήματα δηλαδή που αφορούν συγκεκριμένες ατομικές επιδόσεις, όπως πόντους, ριμπάουντ ή ασίστ ενός παίκτη, τα οποία, σύμφωνα με το ΝΒΑ, «ενέχουν αυξημένο κίνδυνο για ζητήματα ακεραιότητας και απαιτούν επιπλέον έλεγχο». Η Λίγκα σκοπεύει να ενισχύσει την εκπαίδευση όλων των εμπλεκομένων (αθλητών, προπονητών, ιατρικού επιτελείου και διοικητικών στελεχών) γύρω από τα πρωτόκολλα ενημέρωσης και τους κανόνες δεοντολογίας, ενώ ταυτόχρονα θα αναβαθμίσει τα συστήματα παρακολούθησης για τον έγκαιρο εντοπισμό ύποπτης δραστηριότητας, τόσο εντός όσο και εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών.

NBA

Διαβαστε ακομη