Έντονα παράπονα από ΑΕΚ για διαιτησία: «Νιώθουμε πειραματόζωα, εφόσον δεν κάνει να μην τον ορίζουν»

Έντονα παράπονα από ΑΕΚ για διαιτησία: «Νιώθουμε πειραματόζωα, εφόσον δεν κάνει να μην τον ορίζουν»

Έντονα παράπονα για τη διαιτησία του Χρυσοβαλάντη Θεουλή στο ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ εξέφρασε στις δηλώσεις του στη Cytavision μετά το τέλος του αγώνα ο εκπρόσωπος Τύπου της ΑΕΚ Κυριάκος Δημητρίου.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Αν πάρουμε το παιχνίδι στην ολότητά του ήμασταν η ομάδα που μέχρι το τελευταίο λεπτό προσπάθησε για τη νίκη. Δεν έχουμε κανένα παράπονο, μετά από μια υπερπροσπάθεια και επικό αποτέλεσμα κάναμε μεγάλη προσπάθεια σήμερα, σήμερα έδωσαν τα πάντα, ισοφαρίσαμε, είχαμε τις στιγμές μας για να πάρουμε τη νίκη, εφόσον συνεχίσουμε με αυτό τον τρόπο θα έρθουν και τα νικηφόρα αποτελέσματα. Δεν έχουμε κανένα παράπονο, ευχαριστώ τον κόσμο που μας στήριξε.

Τώρα θα ξεφύγω, για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν. Από ένα σημείο και μετά, προσπαθούσε κάποιος που δεν είναι πρωταγωνιστής να κλέψει τα φώτα της δημοσιότητας. Κίτρινες κάρτες ατιμώρητες, στο τέλος άφησε την εξέλιξη της φάσης παραλίγο να δεχθούμε γκολ, μια παράσταση... νιώθουμε ότι είμαστε πειραματόζωα, ενώ ήταν τιμωρημένος επανήλθε στο δικό μας παιχνίδι. Παίκτες που έκαναν τρία και τέσσερα μαρκαρίσματα δεν μπήκαν στο ποινολόγιο. Εφόσον δεν κάνει κάποιος διαιτητής, να μην τον ορίζουν. Του είχαμε κάνει καταγγελία για το διαιτητικό ρεσιτάλ στο Δασάκι που είδαμε τα πάντα. Σήμερα έχουμε έναν άνθρωπο που προκάλεσε εκνευρισμό σε όλο το γήπεδο. Τελειώνει το παιχνίδι πριν από τον χρόνο της καθυστέρησης, τι να πω περισσότερο; Πρέπει να τελειώνει το παιχνίδι και να τσακωνόμαστε οι ομάδες μεταξύ μας;»

Για το αν θα καταγγείλουν τη διαιτησία:

«Tην άλλη φορά τον καταγγείλαμε, έμεινε εκτός, τώρα τιμωρήθηκε φέτος δύο φορές, επανήλθε, φέρνουμε συνέχεια τα ίδια φρούτα».

 

