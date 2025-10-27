ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μπεργκ: «Παιχνίδι για τα βιβλία ιστορίας - Οι παίκτες ήταν τοπ»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής της Ομόνοιας Χένινγκ Μπεργκ μετά τη σπουδαία νίκη της ομάδας του με ανατροπή επί της Πάφου και την άνοδο στην κορυφή.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι με τη νίκη φυσικά, ήταν ένα παιχνίδι για τα βιβλία ιστορίας μπορώ να πω, δύο πολύ καλές ομάδες, με επιθετικό ποδόσφαιρο, είχαμε πολλές ευκαιρίες εμείς, η Πάφος ήταν πολύ καλή στο τρανζίσιον, πιέσαμε και είχαμε την ποιότητα και την καρδιά να επιστρέψουμε. Ήταν απολύτως δίκαιη η νίκη μας απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα της Πάφου. Εξαιρετική ατμόσφαιρα, βοήθησε πολύ ο κόσμος. Πίστεψαν, πίεσαν τους παίκτες και μαζί πήραμε τη νίκη. Ήταν σπουδαίο».

Για το πώς τα κατάφερε να κάνει αυτή την εμφάνιση μετά το παιχνίδι με την Ντρίτα: «Νομίζω η Ντρίτα είχε μία ευκαιρία. Κάναμε πολύ καλό παιχνίδι κι εκεί αλλά δεν σκοράραμε. Πιέσαμε, πιέσαμε αλλά δεν βάλαμε γκολ. Σήμερα πιέσαμε ακόμη περισσότερο. Η Πάφος είναι πολύ καλή ομάδα. Οι παίκτες ήταν τοπ, δούλεψαν πολύ, μαζί, είχαν πολλή ποιότητα, έπαιξαν με μεγάλη καρδιά, δεν φοβήθηκαν, είχαν κουράγιο να συνεχίσουν, ήταν από τις καλύτερες μας εμφανίσεις. Κάποτε έχεις παιχνίδια σαν αυτό, δεν είναι εύκολο φυσικά να τα έχεις συνεχώς αλλά το κάναμε με μια πολύ καλή ομάδα κάτι που ήταν πολύ ωραίο να δούμε. Αν παίζεις έτσι και χάνεις δεν θα έχεις το ίδιο αίσθημα. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με τους παίκτες μας, το ρόστερ μας, ήταν σπουδαία νίκη.

Διαβαστε ακομη