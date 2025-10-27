ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Απρόοπτο με Γιακουμάκη στον ΠΑΟΚ, τα δεδομένα με τους υπόλοιπους

Σε δύο γκρουπ πραγματοποιήθηκε η προπόνηση του ΠΑΟΚ, με την ομάδα να στρέφει την προσοχή της στο παιχνίδι Κυπέλλου με την ΑΕΛ Novibet την Τετάρτη (29/10) στην Τούμπα για την 3η αγωνιστική της League Phase.

Οι ποδοσφαιριστές που ξεκίνησαν βασικοί στο ματς με τον Βόλο ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας και αποκατάστασης στο γυμναστήριο και την πισίνα, ενώ οι υπόλοιποι δούλεψαν στο γήπεδο σε ασκήσεις κυκλοφορίας και κατοχής μπάλας.

Απρόοπτο προέκυψε με τον Γιώργο Γιακουμάκη, ο οποίος δεν προπονήθηκε λόγω ίωσης, όπως και ο Ντέγιαν Λόβρεν. Οι Δημήτρης Πέλκας, Μαντί Καμαρά και Ζόαν Σάστρε έκαναν θεραπεία, με την κατάσταση του τελευταίου να επανεκτιμάται αύριο.

Από την άλλη, ο Τόμας Κετζιόρα επέστρεψε στο κανονικό πρόγραμμα, καθώς ξεπέρασε το χτύπημα στο κεφάλι από το ματς με τη Λιλ. Ο Δημήτρης Χατσίδης συνέχισε με ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο.

sport-fm.gr

 

Ελλαδα

Διαβαστε ακομη