Σίλβερ για το σκάνδαλο στοιχηματισμού: «Είμαι βαθιά αναστατωμένος, συνεργαζόμαστε με την κυβέρνηση»

Σίλβερ για το σκάνδαλο στοιχηματισμού: «Είμαι βαθιά αναστατωμένος, συνεργαζόμαστε με την κυβέρνηση»

Φανερά αναστατωμένος εμφανίστηκε ο κομισάριος του NBA για το σκάνδαλο στοιχηματισμού που έχει ξεσπάσει και έχει οδηγήσει στη σύλληψη των Τέρι Ροζίερ και Τσάνσι Μπίλαπς.

Ο Άνταμ Σίλβερ έκανε την πρώτη του τοποθέτηση, αναφέροντας πως η λίγκα συνεργάζεται με τς αρχές, τονίζοντας πως το πιο σημαντικό για το πρωτάθλημα είναι η ακεραιότητα της διοργάνωσης.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

“Η αρχική μου αντίδραση ήταν ότι ήμουν βαθιά αναστατωμένος. Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό για το πρωτάθλημα και τους οπαδούς του από την ακεραιότητα της διοργάνωσης. Έτσι, είχα ένα στομάχι στο στομάχι μου. Ήταν πολύ αναστατωμένος.

Αυτό που συνέβη λοιπόν ήταν επειδή τα στοιχήματα τοποθετήθηκαν μέσω νομιμοποιημένων νόμιμων εταιρειών στοιχημάτων, και εντόπισαν παράλογη συμπεριφορά γύρω από ένα συγκεκριμένο παιχνίδι τον Μάρτιο του 2023. Και έτσι, μας το έφεραν στην αντίληψή μας οι ρυθμιστικές αρχές και οι εταιρείες στοιχημάτων. Στη συνέχεια εξετάσαμε αυτήν την κατάσταση και ήμασταν πολύ διαφανείς σχετικά με αυτήν. Και ενώ υπήρχε αυτό το παράλογο στοίχημα, ειλικρινά, δεν μπορέσαμε να βρούμε τίποτα.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει εξουσία κλήτευσης. Μπορεί να απειλήσει να βάλει ανθρώπους στη φυλακή, μπορεί να κάνει κάθε είδους πράγματα που το γραφείο του πρωταθλήματος δεν μπορεί να κάνει. Έτσι, συνεργαζόμαστε μαζί τους από τότε. Και, φυσικά, αυτό που ανακοίνωσαν χθες ήταν ένα κατηγορητήριο.

Και 2,5 χρόνια αργότερα, δεν έχει καταδικαστεί ακόμα για τίποτα, για να είμαστε δίκαιοι με τον Τέρι. Προφανώς, δεν φαίνεται καλό, αλλά έχει τεθεί σε διοικητική άδεια, και έτσι υπάρχει μια ισορροπία εδώ μεταξύ της προστασίας των δικαιωμάτων των ανθρώπων και της έρευνας. Και όπως είπα, συνεργαζόμαστε με την κυβέρνηση, και έχουν εξαιρετικές εξουσίες που δεν έχει το γραφείο του πρωταθλήματος”.

 

 

NBA

Διαβαστε ακομη