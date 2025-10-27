«Παγώνει» δύο αποχωρήσεις η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αναμένεται να «παγώσει» ορισμένες αποχωρήσεις ενόψει Ιανουαρίου, καθώς ο Ρούμπεν Αμόριμ ετοιμάζεται να διαχειριστεί τις απουσίες που θα προκαλέσει το Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Οι «Κόκκινοι Διάβολοι» έχουν ξεκινήσει θετικά τη σεζόν, ωστόσο η επικείμενη συμμετοχή του Μπράιαν Εμπεμό με το Καμερούν στο Κόπα Άφρικα αναμένεται να δημιουργήσει κενά στο ρόστερ. Παράλληλα, οι Αμάντ Ντιαλό και Νουσέρ Μαζραουί είναι πιθανό να κληθούν επίσης στις εθνικές τους ομάδες. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με δημοσιεύματα στη «Sun», η διοίκηση έχει αποφασίσει να μην επιτρέψει αποχωρήσεις στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, ακόμη κι αν υπάρξουν σχετικά αιτήματα από παίκτες.

Οι Τζόσουα Ζίρκζι και Κόμπι Μέινου είναι δύο από τους ποδοσφαιριστές που φημολογούνταν πως ενδέχεται να αποχωρήσουν, ωστόσο η κατάσταση φαίνεται να αλλάζει. Μάλιστα, ο Ζίρκζι, ο οποίος έχει μόλις τέσσερις συμμετοχές ως τώρα και δεν έχει σκοράρει εδώ και δέκα μήνες, φέρεται να βρίσκεται στο στόχαστρο της Γουέστ Χαμ, αλλά η Γιουνάιτεντ σκοπεύει να τον κρατήσει.