Γκαρσία: «Πρέπει να μαθαίνουμε από τα λάθη μας»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ Πάμπλο Γκαρσία μετά την εκτός έδρας ισοπαλία (1-1) της ομάδας του με την ΑΕΚ.

Αναλυτικά...

«Κάναμε ένα σοβαρό παιχνίδι, είχαμε το πλάνο μας. Δουλέψαμε πολύ, είχαμε τις ευκαιρίες μας, είχαμε ένα δοκάρι. Φάγαμε ένα γκολ, κάναμε κάποια λάθη εκεί. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου γιατί κατέθεσαν ψυχή. Μας έλειψε η ηρεμία. Ευχαριστώ τον κόσμο που ήρθε, προχωράμε. Πρέπει να μαθαίνουμε από τα λάθη μας και να συνεχίσουμε να δουλεύουμε και να βελτιωνόμαστε.

Σκόραραν γρήγορα στην επανάληψη και είχαν και την έδρα και αυτό τους έδωσε ψυχολογία. Ο Λαΐφης έπαιξε άρρωστος, ο Διαμαντάκος έπαθε τράβηγμα. Είμαστε καινούρια ομάδα, δεν είναι δικαιολογία αυτό, αλλά από τα λάθη μας μαθαίνουμε».

Για τον τραυματισμό του Μάγιερ: «Λέει ότι το πρόλαβε ο ίδιος αλλά ακόμα είναι νωρίς και δεν μπορούμε να ξέρουμε».