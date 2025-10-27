ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ιδιάκεθ: «Θέλω να μιλήσω μόνο για το παιχνίδι... Δεν ήταν εύκολο αλλά είμαι ικανοποιημένος»

Ιδιάκεθ: «Θέλω να μιλήσω μόνο για το παιχνίδι... Δεν ήταν εύκολο αλλά είμαι ικανοποιημένος»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής της ΑΕΚ Ιμανόλ Ιδιάκεθ μετά την εντός έδρας ισοπαλία της ομάδας του στο ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ (1-1).

«Ήταν ένα πραγματικά δυνατό παιχνίδι, όπως το περιμέναμε. Ο αντίπαλός είχε το πλεονέκτημα να προετοιμαστεί καλύτερα. Στο πρώτο ημίχρονο δυσκολευτήκαμε, όμως στο δεύτερο ήμασταν καλοί, ισοφαρίσαμε και είχαμε πιθανότητες και δεύτερο γκολ να νικήσουμε. Είμαι ικανοποιημένος από την εικόνα των ποδοσφαιριστών. Είναι δύσκολο να παίζεις συνέχεια και να έχεις την ίδια δύναμη.

Ερωτηθείς για τη διαιτησία (σε συνέχεια των παραπόνων που εξέφρασε ο Κυριάκος Δημητρίου) ανέφερε: «Θέλω να μιλήσω μόνο για το παιχνίδι. Ότι είχαμε ένα πολύ καλό παιχνίδι, αντιπροσωπευτικό ενός πολύ καλού πρωταθλήματος που γίνεται όλο και πιο ποιοτικό. Από πλευράς απόδοσης δεν ήταν εύκολο. Το ΑΠΟΕΛ είναι μια καλή ομάδα που παίζει στους χώρους. Δεν είναι εύκολο να διατηρείς αυτόν τον ρυθμό».

Για τη νίκη επί της Πάλας και το κλίμα στα αποδυτήρια: «Eίμαι ικανοποιημένος για το πνεύμα της ομάδας στα αποδυτήρια. Είναι θησαυρός τα παιδιά στα αποδυτήρια, παλεύουν για τη φανέλα κι αυτό με ικανοποιεί σε μεγάλο βαθμό».

Διαβαστε ακομη