ΦΩΤΟ: Η υψωμένη γροθιά Μπεργκ, οι αγκαλιές με Σεμέδο και η αποθέωση μπροστά στο πέταλο

Έντονα πανηγύρισαν στην Ομόνοια τη μεγάλη νίκη (2-1) που πέτυχαν επί της Πάφου με ανατροπή και χάρη στην οποία οι πράσινοι προσπέρασαν την αντίπαλό της κι ανέβηκαν μόνοι στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ιδίως αφ' ης στιγμής το «χρυσό» τρίποντο εξασφαλίστηκε με γκολ στο 90+4΄, από το δεύτερο τέρμα του Σεμέδο, ήταν αναμενόμενο να επικρατήσει... ξέσπασμα χαράς.

Ο προπονητής του τριφυλλιού Χένινγκ Μπεργκ πανηγύρισε με υψωμένη τη γροθιά και αγκάλιασε τον σκόρερ της ομάδας του (ο οποίος μετράει ήδη 11 γκολ στη σεζόν!) και ακολούθως οι ποδοσφαιριστές κατευθύνθηκαν μπροστά στο βόρειο πέταλο όπου αποθεώθηκαν από τους οπαδούς.

Δείτε φωτογραφίες...

















