ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Άλλαξε χέρια η κορυφή, ξεκάθαρα κερδισμένη η Ομόνοια

Αέρα κορυφής αναπνέει η Ομόνοια που με ανατροπή πήρε το ντέρμπι κόντρα στην Πάφος FC και την... έσπρωξε από την κορυφή.

Πλέον της ανήκει και ήταν ασφαλώς η ξεκάθαρα κερδισμένη της 8ης στροφής. Και αυτό γιατί ο Άρης απώλεσε βαθμούς ενώ ισόπαλο έληξε το ντέρμπι στην «Αρένα» ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΑΠΟΕΛ. Το συγκρότημα του Χένινγκ Μπεργκ πέτυχε μία σπουδαία νίκη, ειδικά με τον τρόπο που επιτεύχθηκε.

Στο κάτω διάζωμα, η Ομόνοια Αραδίππου ήταν αυτή που βγήκε κερδισμένη ενώ χωρίς νίκη παραμένουν ακόμη μία αγωνιστική, η Ένωση και η Ανόρθωση.

8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Εθνικός Άχνας - Ένωση 5-1

(34' Παπαγεωργίου, 45+4', 45+6' Αντερέγκεν, 45+7' Ψάλτης, 80' Σέχας / 4' πέν. Μουσιελάνι)

Ολυμπιακός - Απόλλων 2-2

(44' Ζοάο Μάριο, 90+7' Μπαρμπόσα / 77' Βρίκκης, 90+4' Βάισμπεκ)

Ακρίτας - Ομόνοια Αρ. 0-1

(22' Μουαντίπ)

Ανόρθωση - Άρης 1-1

(30' Σένσι / 31' Μοντνόρ)

ΑΕΛ - Ε.Ν. Ύψωνα 1-0

(87' Νατέλ)

ΑΕΚ - ΑΠΟΕΛ 1-1

(49΄ Σάμποριτ / 25΄ πέν. Σωτηρίου)

Ομόνοια - Πάφος FC 2-1

(64΄, 90+4΄ πέν. Σεμέδο / 14΄ Ντράγκομιρ)

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ

9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου

19:00 Άρης - Ακρίτας

Σάββατο, 1 Νοεμβρίου

17:00 Ομόνοια Αραδίππου - Ολυμπιακός

19:00 Ένωση – Ομόνοια

19:00 ΑΠΟΕΛ – Εθνικός Άχνας

Κυριακή, 2 Νοεμβρίου

17:00 Ε.Ν. Ύψωνα - Ανόρθωση

19:00 Πάφος FC - ΑΕΛ

19:00 Απόλλων - ΑΕΚ