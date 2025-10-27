Η Ομόνοια το έφερε τούμπα στο 90+4΄ και έκανε την κορυφή δική της!

Σπουδαία νίκη για την Ομόνοια στο ΓΣΠ κόντρα στην Πάφος FC. Με νέα ανατροπή, έφερε τούμπα το ματς και επικράτησε με 2-1, ανεβαίνοντας έτσι μόνη στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με 19 βαθμούς, αφήνοντας τους περσινούς πρωταθλητές στη 2η θέση, με έναν βαθμό πιο πίσω.

Η Ομόνοια κυριάρχησε, ειδικά στο δεύτερο μέρος όπου ήταν συνεχώς στην άμυνα της Πάφου που έδειξε κουρασμένη και δεν μπόρεσε να γίνει επικίνδυνη στην εστία του Φαμπιάνο.

Ο Σεμέδο πρωταγωνίστησε ξανά αφού ισοφάρισε αρχικά στο 64΄ και στο 90+4΄ από την άσπρη βούλα, έστειλε τους φίλους των πρασίνων στα ουράνια. Μία παράβαση που κέρδισε ο Γιόβετιτς από τον Λουίζ και υποδείχθηκε από το VAR. Ο Αφρικανός έφτασε τα εφτά γκολ, όμως η γενική παρουσία των πρασίνων ήταν πάρα πολύ καλή.

Οι φιλοξενούμενοι που προηγήθηκαν (14΄) με τον Ντράγκομορ και πέτυχαν και δεύτερο γκολ (27΄) που ακυρώθηκε ως οφσάιντ, ήταν πολύ κατώτεροι από άλλους αγώνες και στο τέλος το... πλήρωσαν με τη δεύτερη τους ήττα στο φετινό μαραθώνιο,

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

Τέλος αγώνα

90+4΄ - ΓΚΟΛ για την Ομόνοια: Ο Σεμέδο από την άσπρη βούλα δίνει προβάδισμα στους πράσινους.

90+2΄ - Το VAR καλεί τον Χατζηγεωργίου στο VAR για παράβαση του Λουίζ στον Γιόβετιτς. Δίνει πέναλτι ο ρεφ.

75΄ - Στα χέρια του Γκόρτερ το σουτ από το Μάριτς.

64΄ - ΓΚΟΛ για την Ομόνοια: Εξαιρετική ενέργεια από τον Μασούρα, ο οποίος πάσαρε στον Τάνκοβιτς και αυτός έδωσε στον Σεμέδο που με αριστερό βολέ, ισοφάρισε για τους πράσινους.

49΄ - Δυνατό σουτ του Μασούρα με το αριστερό, ο Γκόρτερ απέκρουσε δύσκολα.

Ξεκίνησε το β΄ μέρος

Τέλος α΄ ημιχρόνου

38΄ - Οριζόντιο δοκάρι για την Ομόνοια με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Τάνκοβιτς.

27΄ - Σκοράρει η Πάφος FC αλλά το γκολ ακυρώνεται ως οφσάιντ από τον βοηθό. Ο Κορέια έφυγε πάλι γρήγορα από δεξιά και πάσαρε ξανά στον Ντράκομιρ ο οποίος έστειλε την μπάλα στο πλεκτό. Μετά από έλεγχο από το VAR, επικυρώνεται πως το γκολ ήταν οφσάιντ.

14΄ - ΓΚΟΛ για την Πάφος FC: Ο Ντράγκομιρ με προβολή μετά την όμορφη μπαλιά από δεξιά του Κορέια, ανοίγει το σκορ για τους φιλοξενούμενους.

10΄ - Σουτ από τον Μάριτς από το ύψος της περιοχής, πέρασε λίγο έξω.

9΄ - Εκπληκτική απόκρουση του Γκορτέρ σε κεφαλιά του Μαέ, μετά από σέντρα του Μασούρα.

8΄ - Καλή προϋπόθεση για την Ομόνοια, πολύ άστοχο ωστόσο το σουτ του Μαέ.

Ξεκίνησε ο αγώνας

ΟΜΟΝΟΙΑ: Φαμπιάνο, Μασούρας, Παναγιώτου, Αγκουζούλ, Κίτσος, Εβάντρο, Μάριτς, Κούσουλος (60΄ Γιόβετιτς), Σεμέδο (90+6΄ Ντιουνκού), Τάνκοβιτς (90+6΄ Εράκοβιτς), Μαέ (90+6΄ Χαμάς).

ΠΑΦΟΣ FC: Γκορτέρ, Μπρούνο, Γκολντάρ, Λούκασεν, Σέμα (60΄ Πηλέας), Σούνιτς (46΄ Λουίζ), Πέπε, Κίνα (75΄ Μίμοβιτς), Ντράγκομιρ, Κορέια (60΄ Μπασουαμινά), Ντιμάτα (67΄ Όρσιτς).

ΣΚΟΡΕΡ: 64΄, 90+4΄ πέν. Σεμέδο / 14΄ Ντράγκομιρ

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 45+2΄ Τάνκοβιτς, 61΄ Μάριτς / 1΄ Σούνιτς, 62΄ Λουίζ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγόρου Ευαγόρας

4ος Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης

VAR: Πέδρο Φερέιρα

AVAR: Χαραλάμπους Π. Γιώργος

Παρατηρητής: Αργυρού Μιχάλης