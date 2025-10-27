ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Ομόνοια το έφερε τούμπα στο 90+4΄ και έκανε την κορυφή δική της!

Η Ομόνοια το έφερε τούμπα στο 90+4΄ και έκανε την κορυφή δική της!

Το συγκρότημα του Μπεργκ ήταν ανώτερο και... χαμογέλασε κόντρα στην Πάφος FC.

Σπουδαία νίκη για την Ομόνοια στο ΓΣΠ κόντρα στην Πάφος FC. Με νέα ανατροπή, έφερε τούμπα το ματς και επικράτησε με 2-1, ανεβαίνοντας έτσι μόνη στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με 19 βαθμούς, αφήνοντας τους περσινούς πρωταθλητές στη 2η θέση, με έναν βαθμό πιο πίσω.

Η Ομόνοια κυριάρχησε, ειδικά στο δεύτερο μέρος όπου ήταν συνεχώς στην άμυνα της Πάφου που έδειξε κουρασμένη και δεν μπόρεσε να γίνει επικίνδυνη στην εστία του Φαμπιάνο.

Ο Σεμέδο πρωταγωνίστησε ξανά αφού ισοφάρισε αρχικά στο 64΄ και στο 90+4΄ από την άσπρη βούλα, έστειλε τους φίλους των πρασίνων στα ουράνια. Μία παράβαση που κέρδισε ο Γιόβετιτς από τον Λουίζ και υποδείχθηκε από το VAR. Ο Αφρικανός έφτασε τα εφτά γκολ, όμως η γενική παρουσία των πρασίνων ήταν πάρα πολύ καλή. 

Οι φιλοξενούμενοι που προηγήθηκαν (14΄) με τον Ντράγκομορ και πέτυχαν και δεύτερο γκολ (27΄) που ακυρώθηκε ως οφσάιντ, ήταν πολύ κατώτεροι από άλλους αγώνες και στο τέλος το... πλήρωσαν με τη δεύτερη τους ήττα στο φετινό μαραθώνιο, 

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

  • Τέλος αγώνα

90+4΄ - ΓΚΟΛ για την Ομόνοια: Ο Σεμέδο από την άσπρη βούλα δίνει προβάδισμα στους πράσινους.

90+2΄ - Το VAR καλεί τον Χατζηγεωργίου στο VAR για παράβαση του Λουίζ στον Γιόβετιτς. Δίνει πέναλτι ο ρεφ.

75΄ - Στα χέρια του Γκόρτερ το σουτ από το Μάριτς.

64΄ - ΓΚΟΛ για την Ομόνοια: Εξαιρετική ενέργεια από τον Μασούρα, ο οποίος πάσαρε στον Τάνκοβιτς και αυτός έδωσε στον Σεμέδο που με αριστερό βολέ, ισοφάρισε για τους πράσινους.

49΄ - Δυνατό σουτ του Μασούρα με το αριστερό, ο Γκόρτερ απέκρουσε δύσκολα.

  • Ξεκίνησε το β΄ μέρος
  • Τέλος α΄ ημιχρόνου

38΄ - Οριζόντιο δοκάρι για την Ομόνοια με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Τάνκοβιτς.

27΄ - Σκοράρει η Πάφος FC αλλά το γκολ ακυρώνεται ως οφσάιντ από τον βοηθό. Ο Κορέια έφυγε πάλι γρήγορα από δεξιά και πάσαρε ξανά στον Ντράκομιρ ο οποίος έστειλε την μπάλα στο πλεκτό. Μετά από έλεγχο από το VAR, επικυρώνεται πως το γκολ ήταν οφσάιντ.

14΄ - ΓΚΟΛ για την Πάφος FC: Ο Ντράγκομιρ με προβολή μετά την όμορφη μπαλιά από δεξιά του Κορέια, ανοίγει το σκορ για τους φιλοξενούμενους.

10΄ - Σουτ από τον Μάριτς από το ύψος της περιοχής, πέρασε λίγο έξω.

9΄ - Εκπληκτική απόκρουση του Γκορτέρ σε κεφαλιά του Μαέ, μετά από σέντρα του Μασούρα.

8΄ - Καλή προϋπόθεση για την Ομόνοια, πολύ άστοχο ωστόσο το σουτ του Μαέ.

  • Ξεκίνησε ο αγώνας

ΟΜΟΝΟΙΑ: Φαμπιάνο, Μασούρας, Παναγιώτου, Αγκουζούλ, Κίτσος, Εβάντρο, Μάριτς, Κούσουλος (60΄ Γιόβετιτς), Σεμέδο (90+6΄ Ντιουνκού), Τάνκοβιτς (90+6΄ Εράκοβιτς), Μαέ (90+6΄ Χαμάς).

ΠΑΦΟΣ FC: Γκορτέρ, Μπρούνο, Γκολντάρ, Λούκασεν, Σέμα (60΄ Πηλέας), Σούνιτς (46΄ Λουίζ), Πέπε, Κίνα (75΄ Μίμοβιτς), Ντράγκομιρ, Κορέια (60΄ Μπασουαμινά), Ντιμάτα (67΄ Όρσιτς).

ΣΚΟΡΕΡ: 64΄, 90+4΄ πέν. Σεμέδο / 14΄ Ντράγκομιρ

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 45+2΄ Τάνκοβιτς, 61΄ Μάριτς / 1΄ Σούνιτς, 62΄ Λουίζ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγόρου Ευαγόρας

4ος Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης

VAR: Πέδρο Φερέιρα

AVAR: Χαραλάμπους Π. Γιώργος

Παρατηρητής: Αργυρού Μιχάλης

 

