ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Κάποια σφυρίγματα μας έχουν προβληματίσει, είχαμε κι εμείς πέναλτι»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Κάποια σφυρίγματα μας έχουν προβληματίσει, είχαμε κι εμείς πέναλτι»

Ο γενικός διευθυντής της Πάφου Χάρης Θεοχάρους παραδέχθηκε την ανωτερότητα της Ομόνοιας ωστόσο μιλώντας στη Cytavision ανέφερε πως κάποια σφυρίγματα τους έχουν προβληματίσει και ότι είχε και η ομάδα του πέναλτι στον Κορέια.

Συγκεκριμένα μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Η Ομόνοια ήταν καλύτερη, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά στο ποδόσφαιρο δεν είναι πάντα ποιος είναι καλύτερος, είναι και άλλα πράγματα. Κάποια σφυρίγματα μας έχουν προβληματίσει. Θεωρώ ότι ήταν πέναλτι της Ομόνοιας στο τέλος αλλά ήταν πέναλτι και αυτό στον Κορέια. Δεν θα συζητήσω το θέμα της μοιρασιάς των καρτών».

 

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠΑΦΟΣ FC

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Παγώνει» δύο αποχωρήσεις η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χάμιλτον: «Τρελή η ποινή μου, δύο μέτρα και δύο σταθμά οι αποφάσεις των αγωνοδικών»

AUTO MOTO

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Άλλαξε χέρια η κορυφή, ξεκάθαρα κερδισμένη η Ομόνοια

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα στιγμιότυπα από το ντέρμπι ΑΕΚ - ΑΠΟΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η υψωμένη γροθιά Μπεργκ, οι αγκαλιές με Σεμέδο και η αποθέωση μπροστά στο πέταλο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο παίκτης που θέλουν Γιουνάιτεντ και Νιούκασλ αλλά πρέπει να δώσουν 140 εκατ.

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Απρόοπτο με Γιακουμάκη στον ΠΑΟΚ, τα δεδομένα με τους υπόλοιπους

Ελλάδα

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: H ανατροπή κορυφής της Ομόνοιας στην εκπνοή!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ιδιάκεθ: «Θέλω να μιλήσω μόνο για το παιχνίδι... Δεν ήταν εύκολο αλλά είμαι ικανοποιημένος»

ΑΕΚ

|

Category image

Μπεργκ: «Παιχνίδι για τα βιβλία ιστορίας - Οι παίκτες ήταν τοπ»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Γκαρσία: «Πρέπει να μαθαίνουμε από τα λάθη μας»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Κάποια σφυρίγματα μας έχουν προβληματίσει, είχαμε κι εμείς πέναλτι»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Έντονα παράπονα από ΑΕΚ για διαιτησία: «Νιώθουμε πειραματόζωα, εφόσον δεν κάνει να μην τον ορίζουν»

ΑΕΚ

|

Category image

Η Ομόνοια το έφερε τούμπα στο 90+4΄ και έκανε την κορυφή δική της!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Καρσέδο: «Είχαμε φάση για πέναλτι και κόκκινη που μπορούσε να εξεταστεί»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Διαβαστε ακομη