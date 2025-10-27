«Κάποια σφυρίγματα μας έχουν προβληματίσει, είχαμε κι εμείς πέναλτι»

Ο γενικός διευθυντής της Πάφου Χάρης Θεοχάρους παραδέχθηκε την ανωτερότητα της Ομόνοιας ωστόσο μιλώντας στη Cytavision ανέφερε πως κάποια σφυρίγματα τους έχουν προβληματίσει και ότι είχε και η ομάδα του πέναλτι στον Κορέια.

Συγκεκριμένα μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Η Ομόνοια ήταν καλύτερη, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά στο ποδόσφαιρο δεν είναι πάντα ποιος είναι καλύτερος, είναι και άλλα πράγματα. Κάποια σφυρίγματα μας έχουν προβληματίσει. Θεωρώ ότι ήταν πέναλτι της Ομόνοιας στο τέλος αλλά ήταν πέναλτι και αυτό στον Κορέια. Δεν θα συζητήσω το θέμα της μοιρασιάς των καρτών».