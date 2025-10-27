Καρσέδο: «Είχαμε φάση για πέναλτι και κόκκινη που μπορούσε να εξεταστεί»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής της Πάφου Χουάν Κάρλος Καρσέδο μετά την ήττα της ομάδας του από την Ομόνοια στο ΓΣΠ με 2-1 και την απώλεια της κορυφής.

Αναλυτικά...

«Στο δεύτερο ημίχρονο δεν παίξαμε το παιχνίδι που θέλαμε. Μείναμε μακριά από τον καλό μας εαυτό. Στο πρώτο ημίχρονο σκοράραμε και είχαμε και αμφισβητούμενη φάση για πέναλτι και κόκκινη, που θα μπορούσε να εξεταστεί. Δεν μπορέσαμε να εφαρμόσουμε σε καμία φάση το πλάνο μας, το σημερινό ματς ήταν μάθημα για μας.

Δεν φταίει για τη σημερινή εμφάνιση ένας παίκτης, ο Σούνιτς είναι πολύ σημαντικός για μας, δίνει ισορροπία στο παιχνίδι. Δέχθηκε κίτρινη κάρτα, είχε και κάποιες ενοχλήσεις στο γαστροκνήμιο γι' αυτό και έγινε αλλαγή.

Από αύριο θα προσηλωθούμε στον αγώνα του Super Cup, πρέπει να ανασυνταχθούμε, δεν υπάρχουν πολλά να πούμε, είναι ένας τίτλος και πολύ σημαντικός για μας, θέλουμε να δώσουμε ακόμη έναν τίτλο στον σύλλογο».