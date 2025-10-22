Νίκες για Θάντερ και Ουόριορς στην πρεμιέρα του ΝΒΑ

Η νέα σεζόν του ΝΒΑ άνοιξε με δύο συγκλονιστικά παιχνίδια την Τρίτη, γεμάτα ένταση, παρατάσεις και εντυπωσιακές ατομικές εμφανίσεις. Οι πρωταθλητές Θάντερ επικράτησαν στο φινάλε των Ρόκετς με 125-124 μετά από δύο παρατάσεις, ενώ οι Ουόριορς πέρασαν από το Λος Άντζελες με 119-109 επί των Λέικερς, σε μια βραδιά που έλειψε για πρώτη φορά στην καριέρα του από πρεμιέρα ο ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Στην Οκλαχόμα Σίτι ο Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ συνέχισε από εκεί που σταμάτησε πέρυσι, οδηγώντας τους Θάντερ σε νίκη-θρίλερ επί των Χιούστον Ρόκετς με 125-124, χάρη σε δύο εύστοχες βολές του 2,3’’ πριν από το τέλος της δεύτερης παράτασης. Ο Καναδός σταρ ολοκλήρωσε το ματς με 35 πόντους, επιβεβαιώνοντας πως και φέτος θα είναι ο ηγέτης της ομάδας.

Πριν από το τζάμπολ, οι Θάντερ ύψωσαν το banner του πρωταθλήματος στο «Paycom Center» και οι παίκτες παρέλαβαν τα δαχτυλίδια του τίτλου, όμως οι Ρόκετς απείλησαν να χαλάσουν τη γιορτή. Ο Αλπερέν Σενγκούν πραγματοποίησε εξαιρετικό ματς με 39 πόντους (5/8 τρίποντα), 11 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ ο Κέβιν Ντουράντ, στο ντεμπούτο του με τη φανέλα του Χιούστον, πρόσθεσε 23 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Ο Τσετ Χόλμγκρεν είχε 28 πόντους και 7 ριμπάουντ για την Οκλαχόμα, προτού αποβληθεί με φάουλ στην πρώτη παράταση. Παρά το γεγονός ότι οι Ρόκετς προηγήθηκαν ακόμη και με 12 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο, οι Θάντερ επέστρεψαν με άμυνα και καθοριστικά σουτ από τον Κεισόν Γουάλας και τον Γκίλτζιους-Αλεξάντερ. Το παιχνίδι οδηγήθηκε αρχικά στην παράταση μετά από σουτ του Σέι στα 2,6’’ και τελικά κρίθηκε ξανά στα δικά του χέρια, όταν κέρδισε φάουλ από τον Ντουράντ (ο οποίος αποβλήθηκε με έξι φάουλ) και ευστόχησε στις βολές.

Στο «Crypto.com Arena», ο Τζίμι Μπάτλερ σημείωσε 31 πόντους και ο Στεφ Κάρι πρόσθεσε 23, οδηγώντας τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς σε νικηφόρο ξεκίνημα με 119-109 επί των Λος Άντζελες Λέικερς. Οι «Πολεμιστές» κυριάρχησαν στο δεύτερο ημίχρονο, ξεκινώντας το τρίτο δωδεκάλεπτο με σερί 18-4 και εκμεταλλευόμενοι την ευστοχία τους από τα 6,75 μ. (17/40 τρίποντα).

Ο Τζόναθαν Κουμίνγκα πρόσθεσε 17 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ ο Μπάντι Χιλντ είχε επίσης 17 με 5/10 τρίποντα. Ο Μπάτλερ ήταν αλάνθαστος από τη γραμμή των βολών (16/16), συμβάλλοντας καθοριστικά στο 26/29 συνολικά των Ουόριορς.

Από την πλευρά των Λέικερς, Ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν εντυπωσιακός στην πρώτη του πρεμιέρα με τη φανέλα των «λιμνάνθρωπων», σημειώνοντας 43 πόντους, 12 ριμπάουντ και 9 ασίστ, ενώ ο Όστιν Ριβς πρόσθεσε 26 πόντους και 9 ασίστ. Ο Ντιάντρε Έιτον είχε 10 πόντους στο πρώτο του παιχνίδι με τους Λέικερς, που όμως ταλαιπωρήθηκαν με 8/32 τρίποντα και 17/28 βολές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έμεινε εκτός για πρώτη φορά σε πρεμιέρα της 23ετούς καριέρας του λόγω ισχιαλγίας.

Οι Ουόριορς άνοιξαν τη διαφορά στο +15 στα μέσα του τρίτου δωδεκαλέπτου (73-58) και διατήρησαν τον έλεγχο ως το τέλος, με τους Μπάτλερ και Κάρι να «καθαρίζουν» το ματς στα τελευταία λεπτά.