ΝΒΑ: Αφιέρωμα στη σεζόν 2025-26

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, πρωταθλητές και φαβορί για επανάληψη του θριάμβου τους, μπαίνουν στη χρονιά με τον Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ - περσινό MVP - να ηγείται της πιο συναρπαστικής νεανικής ομάδας του πρωταθλήματος. Λίγο πιο πίσω, οι Ντένβερ Νάγκετς του Νίκολα Γιόκιτς θέλουν να επιστρέψουν στους τελικούς, έχοντας ενισχύσει το βάθος τους γύρω από τον Σέρβο σούπερ σταρ και τον Τζαμάλ Μάρεϊ.

Στην Ανατολή, οι Κλίβελαντ Καβαλίερς και οι Νιου Γιορκ Νικς δείχνουν πιο έτοιμοι να πρωταγωνιστήσουν, με σταθερούς κορμούς και σημαντική ποιότητα στο ρόστερ. Οι Νικς ξεκινούν μια νέα εποχή υπό τον Μάικ Μπράουν, ελπίζοντας ότι το δίδυμο Μπράνσον - Τάουνς θα τους οδηγήσει ξανά βαθιά στα πλέι οφ, ενώ οι Καβαλίερς χτίζουν πάνω στην ομοιογένεια και το ταλέντο των Μίτσελ, Γκάρλαντ, Μόμπλεϊ και Άλεν. Αντίθετα, οι Μπόστον Σέλτικς και οι Ιντιάνα Πέισερς μπαίνουν σε μεταβατική χρονιά, λόγω των τραυματισμών των Τζέισον Τέιτουμ και Ταϊρίς Χάλιμπερτον.

Οι Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο επιχειρούν ένα νέο ξεκίνημα μετά τις αποχωρήσεις του Ντέιμιαν Λίλαρντ και του Μπρουκ Λόπεζ. Με τον Μάιλς Τέρνερ στο πλευρό του Έλληνα σούπερ σταρ, ο Γιάννης παραμένει το κέντρο της προσοχής σε μια Ανατολή όπου η ισορροπία εξουσίας δείχνει πιο ρευστή από ποτέ.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Atlantic Division - Νέα εποχή για Νικς, ερωτηματικά για Σέλτικς

===============================================================

Οι Μπόστον Σέλτικς ξεκινούν τη σεζόν χωρίς τον τραυματία Τζέισον Τέιτουμ και με πολλά ερωτήματα, μετά την αποχώρηση των Πορζίνγκις, Χόλιντεϊ και Χόρφορντ. Ο Τζέιλεν Μπράουν και ο νεοαποκτηθείς Άνφερνι Σάιμονς θα επωμιστούν το βάρος στο σκοράρισμα, με τον Τζο Ματζούλα να στηρίζεται στην πειθαρχία και το βάθος του ρόστερ.

Οι Νιου Γιορκ Νικς, με νέο προπονητή τον Μάικ Μπράουν, ενισχύθηκαν με τους Τζόρνταν Κλάρκσον και Γκερσόν Γιαμπουσέλε, ελπίζοντας να βελτιώσουν τη χειρότερη second unit της περσινής σεζόν. Το δίδυμο Μπράνσον - Τάουνς παραμένει η ραχοκοκαλιά.

Οι Φιλαδέλφεια 76ερς ποντάρουν στην υγεία των Εμπίιντ, Τζορτζ και Μάξεϊ, με τον ρούκι Βι Τζέι Έτζκομπ να προσθέτει ενέργεια.

Οι Τορόντο Ράπτορς στηρίζονται στον Σκότι Μπαρνς και στην αμυντική τους συνοχή, ενώ οι Μπρούκλιν Νετς προχωρούν σε πλήρη αναδόμηση, με πέντε ρούκις πρώτου γύρου και τον Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ ως νέο ηγέτη.

Central Division - Οι Μπακς γυρίζουν σελίδα, οι Καβαλίερς παραμένουν στο τιμόνι

===============================================================================

Οι Μιλγουόκι Μπακς μπαίνουν σε μια νέα εποχή με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να ετοιμάζεται για τη 13η του σεζόν στο ΝΒΑ και τον Ντοκ Ρίβερς να επιχειρεί να επαναφέρει την ομάδα στην ελίτ της Ανατολής. Μετά την αποχώρηση του Ντέιμιαν Λίλαρντ και του Μπρουκ Λόπεζ, τα «Ελάφια» πρόσθεσαν τον Μάιλς Τέρνερ από την Ιντιάνα, σε μια κίνηση που δίνει μέγεθος και περιφερειακό σουτ. Αν ο Τέρνερ διατηρήσει το περσινό του 39,6% στα τρίποντα, οι Μπακς θα παρουσιάσουν μια πιο ισορροπημένη επίθεση γύρω από τον Γιάννη, ο οποίος συνεχίζει να αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο σε άμυνα και επίθεση. Παράλληλα, οι προσθήκες των Κόουλ Άντονι και Γκάρι Χάρις χαρίζουν βάθος στα γκαρντ, ενώ ο Μπόμπι Πόρτις παραμένει σημείο σταθερότητας από τον πάγκο. Το ζητούμενο είναι η συνοχή - κάτι που έλειψε στις τρεις τελευταίες σεζόν με αποκλεισμό από τον πρώτο γύρο των πλέι οφ.

Πίσω από το Μιλγουόκι, οι Κλίβελαντ Καβαλίερς έρχονται από την κορυφαία περσινή επίδοση (64-18) και παραμένουν ισχυροί, παρά τους τραυματισμούς του Γκάρλαντ και του Στρούς. Το κουαρτέτο Μίτσελ - Μόμπλεϊ - Άλεν - Γκάρλαντ διατηρεί την ομάδα στην ελίτ, ενώ η άφιξη του Λόνζο Μπολ προσθέτει δημιουργία και εμπειρία.

Οι Ιντιάνα Πέισερς καλούνται να διαχειριστούν την απουσία του Ταϊρίς Χάλιμπερτον, που τραυματίστηκε στους περσινούς τελικούς της Ανατολής, ενώ με τους Σιάκαμ, Νεμπχαρντ και Μάθουριν θα επιδιώξουν να παραμείνουν ανταγωνιστικοί και να μην χάσουν την επαφή με τη ζώνη του play-in

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς συνεχίζουν την ανοδική πορεία τους, στηριζόμενοι στους νεαρούς Κάνινγχαμ και Άιβι, ενώ ο Ντάνκαν Ρόμπινσον δίνει αξιόπιστο περιφερειακό σουτ.

Τέλος, οι Σικάγο Μπουλς επιχειρούν νέο ξεκίνημα με τον Τζος Γκίντι στο τιμόνι και τον Κόμπι Γουάιτ σε ρόλο ηγέτη, ελπίζοντας ότι η νεανική βάση τους θα δώσει συνέχεια στη θετική περσινή εικόνα.

Southeast Division - Οι Μάτζικ στον ρόλο του φαβορί, οι Χιτ ψάχνουν κατεύθυνση

==============================================================================

Οι Ορλάντο Μάτζικ αναζητούν υπέρβαση μετά από δύο σερί πρωτιές στη Division, έχοντας ενισχυθεί με τους Ντέσμοντ Μπέιν και Τάιους Τζόουνς για μεγαλύτερη σταθερότητα στα γκαρντ. Με τους Πάολο Μπανκέρο και Φραντζ Βάγκνερ να συνθέτουν ένα από τα πιο παραγωγικά δίδυμα νέας γενιάς (50 πόντοι ανά αγώνα πέρυσι), ο στόχος είναι ξεκάθαρος: να προχωρήσουν βαθύτερα στα playoffs και να εδραιωθούν ως μόνιμη δύναμη στην Ανατολή

Οι Ατλάντα Χοκς ποντάρουν στην εμπειρία των νεοαποκτηθέντων Πορζίνγκις και Αλεξάντερ-Γουόκερ, ενώ ο Τρέι Γιανγκ εξακολουθεί να ηγείται με τις 11,6 ασίστ ανά παιχνίδι - κορυφαία επίδοση στο ΝΒΑ. Ωστόσο, η έλλειψη σταθερότητας και οι φήμες για μελλοντική αποχώρηση του Γιανγκ κρατούν την ομάδα σε μεταβατικό στάδιο.

Οι Μαϊάμι Χιτ μπαίνουν στη σεζόν με πολλές αλλαγές και τον Έρικ Σπόλστρα να ψάχνει νέα ισορροπία χωρίς τον Τζίμι Μπάτλερ. Ο Τάιλερ Χίρο θα χάσει την αρχή της χρονιάς λόγω τραυματισμού, ο Μπαμ Αντεμπάγιο παραμένει σημείο αναφοράς, ενώ η απόκτηση του Νόρμαν Πάουελ δίνει περιφερειακή δύναμη πυρός.

Οι Σάρλοτ Χόρνετς συνεχίζουν να ποντάρουν στη νεανική τριάδα ΛαΜέλο Μπολ - Μάιλς Μπρίτζες - Μπράντον Μίλερ, ελπίζοντας ότι ο νέος κόουτς Τσαρλς Λι θα καταφέρει να επιβάλει σταθερότητα.

Οι Ουάσινγκτον Γουίζαρντς, τέλος, μπαίνουν σε πλήρη αναδόμηση με τους Κρις Μίντλετον και Σι Τζέι ΜακΚόλουμ να προσθέτουν εμπειρία, αλλά χωρίς ρεαλιστικές πιθανότητες να ξεφύγουν από τον πάτο της Περιφέρειας.

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Northwest Division - Οι πρωταθλητές Θάντερ και η απειλή από Γιόκιτς

===================================================================

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ ξεκινούν τη σεζόν ως πρωταθλητές του ΝΒΑ και το απόλυτο φαβορί για το repeat. Ο Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, MVP της περσινής χρονιάς με 32,7 πόντους μέσο όρο, παραμένει ηγετική φυσιογνωμία, ενώ οι Τσετ Χόλμγκρεν και Τζέιλεν Ουίλιαμς συνεχίζουν να εξελίσσονται υπό τον Μαρκ Ντάγκνολτ. Με σταθερό κορμό και βάθος σε κάθε θέση, η Οκλαχόμα στοχεύει να γίνει η πρώτη ομάδα που θα επαναλάβει τον τίτλο μετά τους Ουόριορς του 2018.

Οι Ντένβερ Νάγκετς, με τον Νίκολα Γιόκιτς να κάνει διαστημική σεζόν πέρυσι (29,6 π., 12,7 ρ., 10,2 ασ.), ανανέωσαν το ρόστερ τους με τους Καμ Τζόνσον, Γιόνας Βαλαντσιούνας και Μπρους Μπράουν, φιλοδοξώντας να επιστρέψουν στην κορυφή της Δύσης. Η συνεργασία Γιόκιτς - Μάρεϊ εξακολουθεί να είναι από τις πιο σταθερές στο ΝΒΑ.

Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς διατήρησαν τον κορμό τους με Άντονι Έντουαρντς, Ρούντι Γκομπέρ και Τζούλιους Ράντλ, κυνηγώντας την υπέρβαση μετά από δύο σερί αποκλεισμούς στους τελικούς της Δύσης. Ο Έντουαρντς προέρχεται από εξαιρετική σεζόν με 27,6 πόντους ανά αγώνα.

Οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, παρά τον τραυματισμό του Ντέιμιαν Λίλαρντ, ελπίζουν πως η εμπειρία του Τζρου Χόλιντεϊ, το ταλέντο του Σέιντεν Σαρπ και η άμυνα του Τουμάνι Καμάρα θα κρατήσουν την ομάδα ανταγωνιστική.

Οι Γιούτα Τζαζ παραμένουν σε φάση πλήρους αναδόμησης, με τον ρούκι Έις Μπέιλι να αποτελεί σημείο αναφοράς για το μέλλον, αλλά χωρίς ρεαλιστικές πιθανότητες να ξεφύγουν από το κάτω μισό της Δύσης.

Pacific Division - Οι Λέικερς και οι Κλίπερς στο προσκήνιο, οι Ουόριορς ψάχνουν ανάσταση

========================================================================================

Οι Λος Άντζελες Λέικερς και οι Κλίπερς μπαίνουν στη νέα σεζόν ως οι ισχυρότεροι «παίκτες» της Pacific. Οι Λέικερς του Λούκα Ντόντσιτς και του ΛεΜπρόν Τζέιμς, υπό τον Τζέι Τζέι Ρέντικ, στοχεύουν σε μια χρονιά διαχείρισης και υγείας μετά τον τραυματισμό του «Βασιλιά», με τις προσθήκες των Ντέαντρε Έιτον και Μάρκους Σμαρτ να ενισχύουν τη ρακέτα και την άμυνα. Το ζητούμενο είναι να παραμείνουν υγιείς μέχρι τα playoffs.

Οι Λος Άντζελες Κλίπερς, με τον Καουάι Λέοναρντ σε καλή κατάσταση, διαθέτουν ίσως το πιο έμπειρο ρόστερ στο ΝΒΑ, μετά την έλευση των Μπρουκ Λόπες, Μπράντλεϊ Μπιλ, Τζον Κόλινς και Κρις Πολ. Ωστόσο, η υπόθεση παραβίασης του salary cap από τον Λέοναρντ δημιουργεί σκιά πάνω από την ομάδα του Τάιρον Λου.

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς προσθέτουν τον Αλ Χόρφορντ δίπλα στους Στεφ Κάρι, Ντρέιμοντ Γκριν και Τζίμι Μπάτλερ, σχηματίζοντας μια από τις πιο δυνατές αμυντικές frontlines των τελευταίων ετών. Η εμπειρία υπάρχει, όμως η αντοχή θα κρίνει αν μπορούν να σταθούν απέναντι στις νεότερες δυνάμεις της Δύσης.

Οι Σακραμέντο Κινγκς ποντάρουν σε έμπειρους παίκτες όπως οι Ντένις Σρέντερ, Ντάριο Σάριτς και Ράσελ Γουέστμπρουκ, με τον Ντομάντας Σαμπόνις να παραμένει ο άξονας της επίθεσης. Ο Νταγκ Κρίστι γνωρίζει πως η ομάδα του πρέπει να δείξει άμεσα πρόοδο μετά το απογοητευτικό 40-42 της περσινής σεζόν.

Τέλος, οι Φοίνιξ Σανς ξεκινούν από μηδενική βάση υπό τον Τζόρνταν Οτ, με τον Ντέβιν Μπούκερ και τον Τζέιλεν Γκριν να αποτελούν το νέο επιθετικό δίδυμο. Με περιορισμένα picks και μικρό περιθώριο κινήσεων, το Φοίνιξ θα προσπαθήσει να επανακτήσει αξιοπρέπεια έπειτα από δύο χρόνια απογοητεύσεων.

Southwest Division - Οι Ρόκετς με τον Ντουράντ αλλάζουν επίπεδο

===============================================================

Οι Χιούστον Ρόκετς είναι η πιο ενδιαφέρουσα ιστορία της Division μετά την απόκτηση του Κέβιν Ντουράντ. Ο 37χρονος σούπερ σταρ ενώνει δυνάμεις με τους Αλπερέν Σενγκούν, Τζαμπάρι Σμιθ Τζ., Άμεν Τόμπσον και Τάρι Ίσον, διαμορφώνοντας ένα ρόστερ ικανό να διεκδικήσει την κορυφή της Δύσης. Οι προσθήκες των Κλιντ Καπέλα, Ντόριαν Φίνεϊ-Σμιθ και Τζος Οκότζι ενισχύουν την άμυνα, ενώ ο τραυματισμός του Φρεντ ΒανΒλιτ αφήνει ένα σημαντικό κενό στη δημιουργία. Υπό τον Ίμε Ουντόκα, το Χιούστον στοχεύει σε ακόμη βαθύτερη πορεία στα πλέι οφ.

Οι Μέμφις Γκρίζλις παραμένουν δυνατοί με τους Τζα Μοράντ και Τζάρεν Τζάκσον Τζ., αλλά η αποχώρηση του Ντέσμοντ Μπέιν αποδυναμώνει την επίθεση. Ο νέος τεχνικός Τούομας Ίιζαλο θα χρειαστεί χρόνο για να βρει ισορροπία, με τον Κένταβιους Κάλντγουελ-Πόουπ να προσφέρει εμπειρία και άμυνα.

Οι Ντάλας Μάβερικς γύρισαν σελίδα με τον νούμερο 1 του ντραφτ, Κούπερ Φλαγκ, και τον Ντ’Άντζελο Ράσελ, σε μια ομάδα που πλέον κινείται χωρίς τον Λούκα Ντόντσιτς. Μαζί με τους Άντονι Ντέιβις, Κλέι Τόμπσον και Καϊρί Ίρβινγκ, στοχεύουν σε επάνοδο στα playoffs μετά από μια μεταβατική χρονιά.

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς χτίζουν σταθερά γύρω από τον Βίκτορ Γουεμπανγιάμα, ο οποίος μπαίνει στην τρίτη του σεζόν έχοντας στο πλευρό του τον Ντι’Ααρον Φοξ και τους ρούκις Ντίλαν Χάρπερ και Κάρτερ Μπράιαντ. Ο Μιτς Τζόνσον καθοδηγεί μια ταλαντούχα, αλλά άπειρη ομάδα που στοχεύει στην επιστροφή στα πλέι οφ.

Οι Νιου Ορλίνς Πέλικανς, τέλος, παραμένουν γρίφος: η παρουσία του Ζάιον Γουίλιαμσον είναι το κλειδί, όμως τα προβλήματα τραυματισμών απειλούν ξανά τη σεζόν. Οι Τζόρνταν Πουλ και Σαντίκ Μπέι δίνουν σκορ και εμπειρία, αλλά χωρίς υγιή Ζάιον, οι πιθανότητες για επιτυχία είναι περιορισμένες.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

* Κανονική Περίοδος: 22 Οκτωβρίου με 13 Απριλίου

* All-Star break : 14-16 Φεβρουαρίου 2026 (Σαν Φρανσίσκο)

* Τουρνουά Play-in : 15-18 Απριλίου

* Playoffs : 19 Απριλίου με 22 Ιουνίου

* Τελικοί ΝΒΑ : Έναρξη 5 Ιουνίου

ΤΟΥΡΝΟΥΑ PLAY-IN

================

* Το τουρνουά play-in θα κρίνει τις τελευταίες δύο θέσεις των playoffs σε κάθε περιφέρεια. Οι ομάδες που θα καταταγούν από την 7η μέχρι τη 10η θέση σε κάθε περιφέρεια θα λάβουν μέρος στο τουρνουά που θα κρίνει ποιες ομάδες θα καταλάβουν την 7η και την 8η θέση κάθε περιφέρειας.

* Στο τουρνουά play-in, η ομάδα που έχει τερματίσει στην 7η θέση φιλοξενεί την ομάδα που έχει τερματίσει στην 8η θέση, με τον νικητή να καταλαμβάνει την 7η θέση στα playoffs. Στη συνέχεια, ο ηττημένος θα παίξει με τον νικητή του αγώνα μεταξύ της ομάδας που έχει τερματίσει 9η και της ομάδας που έχει τερματίσει 10η, με τον νικητή να καταλαμβάνει την 8η και τελευταία θέση στα playoffs.

EMIRATES NBA CUP 2025

=====================

Το Emirates NBA Cup επιστρέφει για τρίτη χρονιά. Και οι 30 ομάδες χωρίστηκαν σε έξι ομίλους των πέντε, με βάση το περσινό τους ρεκόρ νικών-ηττών (τρεις όμιλοι σε κάθε περιφέρεια). Από την 1η Νοεμβρίου έως τις 29 Νοεμβρίου, κάθε ομάδα θα δώσει τέσσερις αγώνες ομίλων στις καθιερωμένες “ Cup Nights” - δύο εντός και δύο εκτός έδρας.

Στην προημιτελική φάση (Knockout Rounds) θα προκριθούν οι πρωτοπόροι των έξι ομίλων, καθώς και δύο wild cards (η καλύτερη δεύτερη ομάδα από κάθε περιφέρεια). Οι ημιτελικοί θα διεξαχθούν στο Λας Βέγκας στις 14 Δεκεμβρίου, ενώ ο τελικός στις 17 Δεκεμβρίου, οπότε και θα αναδειχθεί ο νικητής του τροπαίου.

ΟΙ ΟΜΙΛΟΙ

ΑΝΑΤΟΛΗ

1ος Όμιλος: Καβαλίερς, Πέισερς, Χοκς, Ράπτορς, Ουίζαρντς

2ος Όμιλος: Σέλτικς, Πίστονς, Μάτζικ, Νετς, Σίξερς

3ος Όμιλος: Νικς, Μπακς, Μπουλς, Χιτ, Χόρνετς

ΔΥΣΗ

1ος Όμιλος: Θάντερ, Τίμπεργουλβς, Κινγκς, Σανς, Τζαζ

2ος Όμιλος: Λέικερς, Κλίπερς, Γκρίζλις, Μάβερικς, Πέλικανς

3ος Όμιλος: Ρόκετς, Νάγκετς, Ουόριορς, Μπλέιζερς, Σπερς

