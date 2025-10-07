Κηφισιά-ΑΕΚ: Η ανάλυση των φάσεων από τον Λανουά

Στην καθιερωμένη ανάλυση των επίμαχων φάσεων για την περασμένη αγωνιστική της Σούπερ Λίγκας προχώρησε ο Στεφάν Λανουά.

Το παιχνίδι το οποίο συγκέντρωσε τα… φώτα πάνω του είναι ασφαλώς το Κηφισιά-ΑΕΚ, με τους «κιτρινόμαυρους» να έχουν έντονα παράπονα.

Για τη φάση του πέναλτι που δόθηκε υπέρ της ομάδας του Λέτο έπειτα από την έξοδο του Στρακόσα, ο Γάλλος αρχιδιαιτητής είπε ότι «Δεν περιμένουμε πέναλτι εδώ, ούτε παρέμβαση του VAR». Για τη φάση του Πιερό τόνισε ότι έπρεπε να είχε αποβληθεί ο Πιερό για την προβολή στον αντίπαλο γκολκίπερ.

Για το πέναλτι που ζητάει η ΑΕΚ για χέρι τονίζει ότι «δεν είναι σηκωμένο ψηλά. Εδώ θεωρούμε ότι είναι μία αναπάντεχη μπαλιά ανάμεσα σε δύο αμυντικούς σε μικρή απόσταση χωρίς καμία πρόθεση να παίξει την μπάλα με το χέρι. Γίνεται εντελώς τυχαία. Οπότε δεν περιμένουμε τον καταλογισμό πέναλτι σε αυτό το περιστατικό».

«Εμποδίζει τον επιτιθέμενο από ξεκάθαρη ευκαιρία για να σκοράρει, κρατώντας τον και εν συνεχεία σπρώχνοντας τον. Ο διαιτητής πήρε τη σωστή απόφαση», είπε για την κόκκινη στον Ρέλβας.

«Ανατρέπει με το δεξί πόδι τον αντίπαλό του. Ο διαιτητής πήρε τη σωστή απόφαση», ανέφερε για το πέναλτι που πήρε ο Γιόβιτς, μέσω του οποίου σημείωσε νικητήριο γκολ η ΑΕΚ.

Παράλληλα, δείτε τι είπε για το ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός, στο οποίο στάθηκε στο πέναλτι που πήρε ο Κωνσταντέλιας, αλλά και για το Παναθηναϊκός-Ατρόμητος.

