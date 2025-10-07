Είχε χτυπητά κενά, όμως ακόμη είναι νωρίς

Δεν είχε το ανάλογο βάθος και την ποιότητα στον πάγκο της, όπως είχε η Πάφος FC, και το πλήρωσε η ΑΕΚ. Ναι, μεν, η Πάφος είχε δύο μέρες περισσότερες για ξεκούραση απ' ό,τι η ομάδα της Λάρνακας, η οποία έπαιξε Πέμπτη με την Αλκμάαρ, ωστόσο η πραγματικότητα είναι πως η ήττα προήλθε από έναν πιο «γεμάτο» αντίπαλο, ο οποίος μπορούσε ανά πάσα στιγμή να ρίξει «φρέσκα» ποδάρια στον αγωνιστικό χώρο, σε αντίθεση με τον Ιδιάκεθ (ήταν τιμωρημένος) που, κακά τα ψέματα, δεν είχε τις ανάλογες αξιόπιστες λύσεις στον πάγκο προκειμένου να φρεσκάρει την ομάδα του.

Η συγκινητική προσπάθεια των κιτρινοπράσινων στο δεύτερο μέρος για να γλυτώσουν τουλάχιστον την ήττα δεν αρκούσε. Και τούτο, διότι από την πλευρά του αντιπάλου ήλθαν από τον πάγκο δύο ποιοτικοί ποδοσφαιριστές, ο Άντερσον και ο Ντράγκομιρ, οι οποίοι στο τέλος της ημέρας έκαναν τη διαφορά και αποδείχθηκαν άκρως επιδραστικοί στη μετέπειτα εξέλιξη του αγώνα, σημειώνοντας από ένα τέρμα. Η ΑΕΚ ήθελε, αλλά δεν μπορούσε.

Οι απουσίες σημαντικών ποδοσφαιριστών της (Γκαρσία, Καμπρέρα, Ανγκιέλσκι, Ρόντεν) καθόρισαν, σε μεγάλο βαθμό, την εμφάνισή της, η οποία ήταν κατώτερη των περιστάσεων. Ειδικά στην άμυνα, τα κενά ήταν χτυπητά.

Βέβαια, ακόμα είναι νωρίς και η διαφορά των 5 βαθμών από το ρετιρέ της βαθμολογίας δεν είναι απαγορευτική. Ωστόσο, μετά τη διακοπή η ΑΕΚ καλείται να ανασυνταχθεί και να κάνει την αντεπίθεσή της εάν θέλει να σταθεροποιηθεί στις ψηλές θέσεις του πίνακα. Το πρόγραμμά της είναι δύσκολο, αφού ακολουθεί η επικίνδυνη έξοδος στο Παραλίμνι και ακολούθως δύο συνεχόμενα ντέρμπι με ΑΠΟΕΛ (εντός) και Απόλλωνα (εκτός). Επίσης, έχει δύο σημαντικά παιχνίδια για το Κόνφερενς Λιγκ με Κρίσταλ Πάλας (εκτός) και Αμπερτίν (εντός).