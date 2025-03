Η πρώτη φανέλα του Τζόρνταν στους Μπουλς πουλήθηκε για 4,2 εκατ. δολάρια!

Όπως είναι φυσικό κάθε αντικείμενο που σχετίζεται με τον «Air Jordan» έχει τεράστια αξία, με την μπλούζα που φορούσε ως rookie στο ΝΒΑ με την ομάδα του Σικάγο να μην αποτελεί εξαίρεση.

Την ίδια άποψη είχε και ο τυχερός της δημοπρασίας, που αγόρασε τη φανέλα του Μάικλ Τζόρνταν έναντι 4,2 εκατ. δολαρίων, στην 5η πιο ακριβή πώληση στην ιστορία του ΝΒΑ.

The only photomatched jersey to surface from Michael Jordan’s rookie year sells at ⁦@Sothebys⁩ for $4.215 million — the fifth most expensive #NBA jersey ever sold at auction. https://t.co/5ErcTpTonK