Ιστορικό ντιλ: Οι Μπόστον Σέλτικς πωλήθηκαν με ποσό ρεκόρ για τον παγκόσμιο αθλητισμό

Όπως μετέφεραν τα αμερικανικά δίκτυα, οι Μπόστον Σέλτικς αλλάζουν ιδιοκτησία και περνούν στα χέρια του επιχειρηματία Μπιλ Τσίζολμ έναντι 6.1 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την οικογένεια Γκρόουσμπεκ. Μάλιστα, το εν λόγω ποσό αποτελεί ρεκόρ όχι μόνο στα χρονικά του NBA αλλά και ολόκληρου του αθλητισμού παγκοσμίως.

Ο Μπιλ Τσίζολμ είναι ο διευθύνων σύμβουλος του Symphony Technology Group και με το πόσο ρεκόρ στην ιστορία του παγκοσμίου αθλητισμού, αναλαμβάνει τις τύχες του πιο επιτυχημένου franchise στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου, αφού υπενθυμίζεται πως οι Σέλτικς έχουν αναδειχθεί 18 φορές πρωταθλητές NBA σε παρουσία 23 τελικών.

Ο όμιλος Boston Basketball Partners, υπό την ηγεσία της οικογένειας Γκρόουσμπεκ, αφήνει τα ηνία των «κελτών» μετά από 23 χρόνια και συγκεκριμένα από το 2002 όταν και αγόρασε το franchise αντί 360 εκατομμυρίων δολαρίων.

