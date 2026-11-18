Ο Στεφ Κάρι έχει κλείσει τα 38 του χρόνια και πλέον η συζήτηση για το πότε θα… κρεμάσει τα παπούτσια του έχει ξεκινήσει

Ο ίδιος ο σούπερ σταρ των Γουόριορς σε συνέντευξή του έβαλε… φωτιά με δήλωσή του, καθώς ανέφερε πως πιθανότατα αυτό ήταν το τελευταίο συμβόλαιο που υπέγραψε στην τεράστια καριέρα του.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο Στεφ συμφώνησε με τους «πολεμιστές» για διετή επέκταση συμβολαίου ύψους 116 εκατομμυρίων δολαρίων. Μια συμφωνία που τον «δένει» στους Γουόριορς έως και την σεζόν 2028-29. «Υπέθεσα ότι πιθανότατα θα ήταν το τελευταίο συμβόλαιο που θα υπέγραφα ή, τουλάχιστον, ένα από τα τελευταία. Δεν φοβάμαι να το πω. Ίσως, όμως, εκπλήξω και τον ίδιο μου τον εαυτό και θελήσω να συνεχίσω», είπε χαρακτηριστικά όταν ρωτήθηκε.

Στη συνέχεια μίλησε και για το ενδεχόμενο να κάνει ένα… βήμα πίσω και να αναλάβει έναν πιο συμπληρωματικό ρόλο στην ομάδα, εφόσον αποφασίσει να παρατείνει την παρουσία του στο NBA: «Δεν θα πλήγωνε τον εγωισμό μου. Θέλω να κερδίζω. Ό,τι κι αν σημαίνει αυτό, παίρνεις τις αποφάσεις σου με βάση αυτά που έχεις μπροστά σου».

novasports.gr