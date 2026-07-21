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Έσβησαν τον Τραμπ οι Ισπανοί!

ΓΗΠΕΔΟ

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Έσβησαν τον Τραμπ οι Ισπανοί!

«Βουΐζει» το ίντερνετ με την πανηγυρική φωτογραφία της Ισπανίας και αν όντως αφαίρεσαν με επεξεργασία τον Ντόναλντ Τραμπ από αυτήν.

Η Ισπανία έκανε επίδειξη δύναμης και ποδοσφαιρικής κυριαρχίας απέναντι στην Αργεντινή, επικράτησε με 1-0 της «Αλμπισελέστε» στην παράταση με γκολ του Φεράν Τόρες και κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο, δύο χρόνια μετά το Euro του 2024, όταν και στέφθηκε Πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Μεγάλος πρωταγωνιστής του τελικού ήταν... o Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ παρέδωσε στην Ισπανία το τρόπαιο του Moυντιάλ και βρέθηκε στο βάθρο μαζί με τους παίκτες της κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών, παρά τις αντιδράσεις που προηγήθηκαν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος καταγράφηκε να απομακρύνεται από το σημείο των πανηγυρισμών της Ισπανίας, συνοδευόμενος εκτός κάμερας από τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο.

Η Ισπανία διέγραψε τους Τραμπ και Ινφαντίνο από τις φωτογραφίες

 

Οι περισσότερες φωτογραφίες από τους πρώτους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπως η στιγμή της ανύψωσης του τροπαίου, περιλάμβαναν τον Τραμπ και τον Ινφαντίνο στο βάθρο, δίπλα στην εθνική ομάδα της Ισπανίας.

Καθώς οι πανηγυρισμοί άρχισαν να κορυφώνονται, ο πρόεδρος της FIFA φαίνεται να κάνει νόημα στον Αμερικανό και να τον απομακρύνει από το σημείο, προκειμένου να συνεχιστούν οι εορτασμοί της ομάδας.

Η τελική φωτογραφία που χρησιμοποίησε η Ισπανία στα social media για να ανακοινώσει την κατάκτησή της δεν περιλάμβανε κανέναν από τους δύο προέδρους, καθώς όλη η προσοχή στράφηκε στους ποδοσφαιριστές που χάρισαν στη χώρα το δεύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας της. Αν ήταν τέτοια η λήψη ή απλώς τον αφαίρεσαν, μένει να φανεί. Και το δεύτερο σενάριο, πάντως, συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες.

Η απονομή του τροπαίου από τον πρόεδρο της διοργανώτριας χώρας και τον πρόεδρο της FIFA αποτελεί μια καθιερωμένη διαδικασία και θεωρείται μεγάλη τιμή. Ωστόσο, ο αρχηγός ενός κράτους σπάνια παραμένει μέσα στους πανηγυρισμούς μιας ομάδας μετά την κατάκτηση του τίτλου.

Η μοναδική περίπτωση όπου αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί φυσιολογικό είναι όταν μια χώρα κατακτά το Παγκόσμιο Κύπελλο που φιλοξενεί η ίδια και ο ηγέτης της πανηγυρίζει μαζί με τους ποδοσφαιριστές της εθνικής ομάδας.

Σε κάθε περίπτωση, η στιγμή ανήκει στην Ισπανία. Οι πρωταγωνιστές που αξίζουν να τιμηθούν είναι οι ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο που έφεραν το τρόπαιο πίσω στη χώρα μετά από 16 χρόνια και κανένας άλλος.

athletiko.gr 

Κατηγορίες

World Cup 2026

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