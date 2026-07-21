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(ΦΩΤΟΣ/ΒΙΝΤΕΟ) Θύμιζε... κατάκτηση τίτλου: Υποδοχή ηρώων στο Μπουένος Άιρες για την εθνική Αργεντινής

ΓΗΠΕΔΟ

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(ΦΩΤΟΣ/ΒΙΝΤΕΟ) Θύμιζε... κατάκτηση τίτλου: Υποδοχή ηρώων στο Μπουένος Άιρες για την εθνική Αργεντινής

Εντυπωσιακή η υποδοχή που επιφύλασσε ο κόσμος της Αργεντινής στην ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι μετά τη 2η θέση που κατέλαβε στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι έφτασε κοντά στο back to back Μουντιάλ αλλά δεν τα κατάφερε, γνωρίζοντας την ήττα με 1-0 από την Ισπανία και καταλαμβάνοντας έτσι τη 2η θέση στη διοργάνωση.

Ο κόσμος της «αλμπισελέστε» εξέφρασε την περηφάνια του για την προσπάθεια των παικτών του Λιονέλ Σκαλόνι και αυτό φάνηκε στο τρόπο που τους υποδέχτηκε στο Μπουένος Άιρες.

Και αυτό διότι η υποδοχή που επιφύλαξαν οι φίλαθλοι της Αργεντινής θύμιζε λες και... κατέκτησε το τρόπαιο η παρέα του Μέσι, με χιλιάδες κόσμου να συγκεντρώνεται από νωρίς στο αεροδρόμιο της Εσεΐσα, αλλά και κατά μήκος της διαδρομής που ακολούθησε η αποστολή μέχρι το προπονητικό κέντρο της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.

Θυμίζουμε πόσο τόσο ο Μέσι, όσο και άλλοι εννέα παίκτες (Ροντρίγκο Ντε Πολ, Έντσο Φερνάντες, Λαουτάρο Μαρτίνες, Χουλιάν Άλβαρες, Χερόνιμο Ρούγι, Νίκο Παζ, Κριστιάν Ρομέρο, Ναουέλ Μολίνα και Χουάν Μούσο) δεν ακολούθησαν την αποστολή της Αργεντινής στο Μπουένος Άιρες.

sport-fm.gr 

 

Κατηγορίες

World Cup 2026

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