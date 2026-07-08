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Έσκασε η «βόμβα» από ΗΠΑ: «Στον Παναθηναϊκό ο Γιαμπουσέλε»

ΓΗΠΕΔΟ

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Έσκασε η «βόμβα» από ΗΠΑ: «Στον Παναθηναϊκό ο Γιαμπουσέλε»

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, ο Γάλλος πάουερ φόργουορντ αποφάσισε να αποχωρήσει από το ΝΒΑ

Μεταμεσονύχτιο μεταγραφικό μπαμ από τον Παναθηναϊκό! Σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο του hoopshype, Μάικλ Σκότο, οι «πράσινοι» ήρθαν σε συμφωνία με τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε!

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, ο Γάλλος πάουερ φόργουορντ αποφάσισε να αποχωρήσει από το ΝΒΑ και να επιλέξει το «τριφύλλι» για να συνεχίσει την καριέρα του, ενώ αναμένεται να γίνει ένας από τους τρεις πλέον ακριβοπληρωμένους παίκτες της Ευρώπης!

Θυμίζουμε ότι ο Γιαμπουσέλε έμεινε ελεύθερος από τους Μπουλς, όπου αγωνιζόταν από τον Φεβρουάριο στο πλαίσιο της ανταλλαγής με τους Νικς. Έτσι, ο 30χρονος φόργουορντ επιστρέφει στην Ευρώπη μετά από δύο σεζόν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όπου αγωνίστηκε σε Φιλαδέλφεια, Νέα Υόρκη και Σικάγο και μέτρησε 8,3 πόντους/μέσο όρο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον Σκότο, ο έμπειρος Γάλλος αναμένεται να υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τους «πράσινους», όπου θα βρει μεταξύ άλλων τον καλό του φίλο, Ματίας Λεσόρ.

Έτσι, ο Παναθηναϊκός αναμένεται να κλείσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη θέση «5», με έναν παίκτη που μπορεί να πατήσει και στο «4», ενώ διαθέτει χαρακτηριστικά τα οποία επιζητούσε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς για να κλείσει την τριάδα των σέντερ.

Εφόσον ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη μεταγραφή, ο Γιαμπουσέλε θα αποτελέσει την 4η προσθήκη του «τριφυλλιού» το φετινό καλοκαίρι, μετά τους Μπόνγκα, Μπάντιο και Φαλ.

 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑNBA

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