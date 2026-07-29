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Κοινοπολιτειακοί: Τρεις συμμετοχές σήμερα, δύο στον στίβο και μία στην κολυμβηση

ΓΗΠΕΔΟ

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Κοινοπολιτειακοί: Τρεις συμμετοχές σήμερα, δύο στον στίβο και μία στην κολυμβηση

Του Ηλία Πράτσου - Απεσταλμένος ΚΟΕ

Με τρεις συμμετοχές για την αποστολή της Κυπριακής Επιτροπής Κοινοπολιτειακών Αγώνων συνεχίζεται σήμερα η αγωνιστική δράση στους 23ους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες της Γλασκώβης, οι οποίοι άρχισαν στις 23 Ιουλίου. Η Ολίβια Φωτοπούλου και ο Πέτρος Μιχαηλίδης θα αγωνιστούν στον στίβο, ενώ η Μαρία Εροκχίνα ολοκληρώνει τις κυπριακές παρουσίες στην κολύμβηση.

ΣΤΙΒΟΣ

Έχοντας ήδη χαρίσει δύο μετάλλια στη χώρα μας, ο στίβος συνεχίζει με δύο συμμετοχές στα πρωινά αγωνίσματα της Τετάρτης. Η Ολίβια Φωτοπούλου θα αγωνιστεί στα προκριματικά των 200 μέτρων, τρέχοντας στη 2η προκριματική σειρά, όπου διαθέτει τη δεύτερη καλύτερη φετινή επίδοση μεταξύ των αθλητριών της σειράς της (23.07). Στόχος της = η απευθείας πρόκριση στον ημιτελικό, με μία από τις δύο πρώτες θέσεις. Σε διαφορετική περίπτωση θα αναμένει την ολοκλήρωση και των έξι προκριματικών σειρών, ώστε να διεκδικήσει μία από τις συνολικά 17 θέσεις που οδηγούν στον ημιτελικό της Πέμπτης.

Συμμετέχουν συνολικά 44 αθλήτριες, με τη Φωτοπούλου να κατέχει τη 12η καλύτερη φετινή επίδοση μεταξύ όλων των συμμετεχουσών, στοιχείο που επιβεβαιώνει ότι διαθέτει τις δυνατότητες όχι μόνο για πρόκριση στον ημιτελικό, αλλά και για παρουσία στον τελικό της Παρασκευής.

Λίγο αργότερα θα αγωνιστεί ο Πέτρος Μιχαηλίδης στη σφαιροβολία. 15 αθλητές έχουν χωριστεί σε δύο γκρουπ που θα διεξάγονται ταυτόχρονα, με τον Κύπριο πρωταθλητή να τοποθετείται στο πρώτο. Στον τελικό θα προκριθούν οι 12 καλύτεροι αθλητές. Ο 26χρονος πρωταθλητής, με φετινή καλύτερη επίδοση 19,49μ., κατέχει την 8η καλύτερη επίδοση μεταξύ των συμμετεχόντων και έχει βάσιμες πιθανότητες πρόκρισης στον τελικό.

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

Η Μαρία Εροκχίνα κλείνει τις κυπριακές συμμετοχές στην κολύμβηση. Η 23χρονη αθλήτρια, έχοντας ήδη καταγράψει δύο παρουσίες σε ημιτελικούς σε τρία αγωνίσματα, θα επιδιώξει να ολοκληρώσει την παρουσία της με μία ακόμη καλή εμφάνιση. Η Εροκχίνα θα αγωνιστεί στην 3η προκριματική σειρά των 200μ. πρόσθιο, έχοντας ως βασικό στόχο την επίτευξη ατομικής επίδοσης. Η προσπάθεια για πρόκριση στον απευθείας τελικό είναι ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς μεταξύ των 21 συμμετεχουσών διαθέτει τον 18ο χρόνο.

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

12:30 200μ. πρόσθιο γυναικών - Μαρία Εροκχίνα (σειρές)

21:13 200μ. πρόσθιο (τελικός, αν προκριθεί)

ΣΤΙΒΟΣ

12:30 200μ. Γυναικών - Ολίβια Φωτοπούλου (σειρές)

13:05 Σφαιροβολία ανδρών -Πέτρος Μιχαηλίδης (προκριματικός)

ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ ΡΙΚ

Το ΡΙΚ μεταδίδει ζωντανά τους 23ους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες με συνολική κάλυψη που θα ξεπεράσει τις 60 ώρες. Τα αγωνίσματα στα οποία συμμετέχουν Κύπριοι αθλητές και δεν περιλαμβάνονται στο ζωντανό πρόγραμμα καλύπτονται από συνεργείο του ΡΙΚ που βρίσκεται στη Γλασκώβη, με τα σχετικά ρεπορτάζ να μεταδίδονται στα ενημερωτικά δελτία και τις εκπομπές του ΡΙΚ. Για την Τετάρτη το ΡΙΚ έχει προγραμματισμένες ζωντανές μεταδόσεις για το βραδινό πρόγραμμα του στίβου.

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή απευθύνει θερμές ευχαριστίες για τη συνεργασία στις ομοσπονδίες στίβου και κολύμβησης, όπως επίσης και προς την allwyn (Diamond Partner), τις Eurobank και Logicom (Platinum Partners) και τη Βιοϊατρική (Medical Diagnosis Partner) για τη συνεργασία και την στήριξη προς υλοποίηση της αποστολής της.

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΣΤΙΒΟΣ

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