Υπογράφει διετές συμβόλαιο ύψους 6 εκατ. δολαρίων ο Μπιμπέροβιτς με τους Μάβερικς

Παίκτης των Ντάλας Μάβερικς θα πρέπει να θεωρείται ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, καθώς, οι δύο πλευρές ήρθαν σε οριστική συμφωνία και το μόνο που απομένει πλέον είναι να καταβληθεί το buy-out των 2 εκατομμυρίων ευρώ στη Φενέρμπαχτσε, ώστε να ξεκινήσει το όνειρό του στα μαγικά παρκέ του ΝΒΑ!

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στις ΗΠΑ, ο 25χρονος φόργουορντ και η ομάδα του Τέξας συμφώνησαν να βάλουν την υπογραφή τους σε διετές συμβόλαιο συνεργασίας, το οποίο θα αποφέρει στον Τούρκο διεθνή το ποσό των 6 εκατομμυρίων δολαρίων

Να σημειωθεί βέβαια πως οι Μάβερικς διατηρούν οψιόν ανανέωσης για τον δεύτερο χρόνο, κάτι που σημαίνει πως το καλοκαίρι του 2027 θα κληθούν να πάρουν την απόφαση για το αν θα διατηρήσουν στο ρόστερ τους τον Μπιμπέροβιτς.

Όσον αφορά τη Φενέρ, οι πρωταθλητές Ευρώπης του 2025 θα χάσουν ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι της πεντάδας τους, βάζοντας ωστόσο ένα σεβαστό ποσό στα ταμεία τους. Βάσει κανονισμών, ο οργανισμός του Ντάλας μπορεί να καλύψει μόνο τις 700 με 900 χιλιάδες ευρώ του εν λόγω ποσού, με τη διαφορά να καλείται να την καλύψει ο 25χρονος σκόρερ!