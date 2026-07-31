Ο Αντόνιο Σίλβα αφήνει την Μπενφίκα για να μετακομίσει στην Premier League

Αφήνει την Μπενφίκα για να μετακομίσει στην Premier League ο Αντόνιο Σίλβα!

Όπως έγινε γνωστό, η Μπόρνμουθ έφτασε σε συμφωνία με την ομάδα της Λισαβόνς για την απόκτηση του 22χρονου κεντρικού αμυντικού, ενώ αναμένεται να ταξιδέψει μέσα στην Αγγλία για να περάσει από τα απαραίτητα ιατρικά τεστ και υπογράψει το συμβόλαιό του.

Η Μπόρνμουθ θα βγάλει από τα ταμεία της 25 εκατ. ευρώ (+5 τα οποία θα καταβληθούν μελλοντικά με τη μορφή μπόνους) για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή, ενώ ο Σίλβα αγωνίστηκε σε 41 παιχνίδια της περσινής σεζόν με τη φανέλα της Μπενφίκα.