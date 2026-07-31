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Πάει στα σκουπίδια το πλάνο του Ινφαντίνο!

ΓΗΠΕΔΟ

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Πάει στα σκουπίδια το πλάνο του Ινφαντίνο!

Η AFC συντάσσεται με τις UEFA και CONCACAF, οι ομοσπονδίες που εναντιώνονται στο πλάνο του Ινφαντίνο έφτασαν στις 143!

Η UEFA εξ αρχής το απέρριψε. Ακολούθησε η CONCACAF με τις δικές της 41 ομοσπονδίες να ξεκαθαρίζουν πως δεν πρόκειται να στηρίξουν τον Ινφαντίνο και το πλάνο του για τη FIFA και τις ιδιωτικές επενδύσεις στο Μουντιάλ.

Τώρα, η Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία της Ασίας πήρε θέση και συντάσσεται με τις προαναφερθείσες, προκειμένου να ρίξει στο καναβάτσο τον Ινφαντίνο και να πάρει κατεύθυνση προς τον κάλαθο των αχρήστων, το σχέδιο για το οποίο ζήτησε ψήφο έγκρισης με… αυστηρή διορία.

Η AFC τόνισε σε επίσημη τοποθέτησή της πως παρακολούθησε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ανησυχία τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών και ανέφερε:

«Το γεγονός πως φτάσαμε να συζητούμε για ένα μεγάλο μποϊκοτάζ στο Παγκόσμιο Κύπελλο θα πρέπει να μας ανησυχεί άπαντες. Δεν θα έπρεπε ποτέ να βρεθεί σε μια τέτοια κατάσταση το ποδόσφαιρο. Το πλάνο της FIFA με το σχήμα FIFA Forward Enterprise για εκμετάλλευση νέων οικονομικών δυνατοτήτων, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να πετύχει την συναίνεση και την ενότητα που απαιτείται για να προχωρήσουμε όλοι μαζί».

Μάλιστα, στέλνει ηχηρό μήνυμα για την ανάγκη που υπάρχει «να γίνει μια μεγάλη επανεξέταση του τρόπου με τον οποίο διοικείται»!

Συνεπώς, οι 55 ομοσπονδίες της FIFA, συν 41 ομοσπονδίες της CONCACAF, συν οι 47 της AFC, φτάνουν στο άθροισμα των 143 από τις συνολικά 211 υπάρχουσες. Που σημαίνει ότι η εναντίωση ξεπερνά το 50% που απαιτείται για να περάσει ένα σχέδιο… Ο Ινφαντίνο ηττήθηκε...

sport-fm.gr 

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ΔΙΕΘΝΗ

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