Λοσάδα μετά την ανανέωση: «Νιώθω ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη»

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Πώς αισθάνεστε μετά την ανανέωση του συμβολαίου σας με τον Απόλλωνα;

Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος. Από την πρώτη ημέρα που ήρθα ένιωσα σαν στο σπίτι μου. Έχουμε δημιουργήσει μια πολύ δυνατή σχέση με τον κόσμο της ομάδας και λατρεύω να βρίσκομαι εδώ. Ξυπνάω κάθε πρωί με χαμόγελο. Μαζί με τη σύντροφό μου, Ζουλιέτα, νιώθουμε πραγματικά σαν στο σπίτι μας.

Μας αρέσει πολύ η ζωή στη Λεμεσό. Απολαμβάνω να δουλεύω με αυτό το γκρουπ ποδοσφαιριστών, με το τεχνικό επιτελείο και με όλους τους ανθρώπους του συλλόγου. Εκτιμώ πραγματικά τους πάντες, γιατί από την πρώτη στιγμή με έκαναν να αισθανθώ πολύ άνετα.

Αυτό είναι αποτέλεσμα πολλής δουλειάς και αφοσίωσης. Είμαι ευγνώμων που ο σύλλογος μου έδωσε την ευκαιρία σε μια δύσκολη περίοδο και με εμπιστεύτηκε. Σήμερα αυτή η εμπιστοσύνη ανταμείβεται με την ανανέωση του συμβολαίου μου για ακόμη δύο χρόνια, κάτι που με κάνει πολύ περήφανο, τόσο εμένα όσο και τους συνεργάτες μου.

Γνωρίζω πολύ καλά τη μεγάλη ευθύνη που συνοδεύει αυτή την ανανέωση. Ειλικρινά, θα ήθελα να μείνω εδώ ακόμη και δέκα χρόνια. Μου αρέσει πραγματικά να είμαι μέλος της οικογένειας του Απόλλωνα.

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον πρόεδρο, ο οποίος με εμπιστεύτηκε σε μια περίοδο που ο σύλλογος δεν περνούσε τις καλύτερες στιγμές του. Ελπίζω να συνεχίσουμε να δημιουργούμε όμορφες αναμνήσεις, να παραμένουμε ανταγωνιστικοί και να προσφέρουμε όμορφο ποδόσφαιρο στον κόσμο μας.

Μέχρι σήμερα έχουμε ζήσει μόνο όμορφες στιγμές. Όταν έρθουν και οι δύσκολες, είμαι βέβαιος ότι θα παραμείνουμε όλοι ενωμένοι, γιατί αυτό κάνει μια πραγματική οικογένεια.

Πιστεύω πραγματικά ότι αυτή ήταν η σωστή επιλογή για όλους και αισθάνομαι πως τα καλύτερα βρίσκονται ακόμη μπροστά μας.

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον εκπρόσωπό μου, Νταβίντ Σολάρι, ο οποίος πίστεψε σε μένα από την πρώτη στιγμή και έπαιξε σημαντικό ρόλο ώστε να βρεθώ στην Κύπρο και στον Απόλλωνα.

Όταν ήρθατε στον Απόλλωνα τον Δεκέμβριο, φανταζόσασταν ότι λίγους μήνες αργότερα θα υπογράφατε νέο συμβόλαιο;

Όταν ήρθα, υπογράψαμε συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν με οψιόν ανανέωσης για ακόμη έναν χρόνο, την οποία ο σύλλογος ενεργοποίησε. Επομένως, είχα ήδη συμβόλαιο και για τη φετινή χρονιά. Ωστόσο, αισθανθήκαμε και οι δύο πλευρές πως η επέκταση της συνεργασίας μας ήταν το σωστό βήμα.

Σε όλες σχεδόν τις ομάδες στις οποίες εργάστηκα, στόχος μου ήταν να αφήσω το αποτύπωμά μου. Πάντα δίνω το 100% γιατί το ποδόσφαιρο είναι το πάθος μου. Όταν νιώθω μια τόσο δυνατή σύνδεση με τον σύλλογο, τον κόσμο και την πόλη, πιστεύω πως μπορούν να γίνουν ξεχωριστά πράγματα.

Δεν θα ξεχάσω ποτέ το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι μου απέναντι στην Πάφο. Ήταν ο πρώτος αγώνας του Ιανουαρίου. Μπαίνοντας στο στάδιο «ΑΛΦΑΜΕΓΑ» και βλέποντας τον κόσμο να στηρίζει τόσο έντονα την ομάδα, ένιωσα αμέσως ότι εδώ ήθελα να μείνω. Θυμάμαι τα πολλά παιδιά πίσω από τον πάγκο, την ενέργεια και τον ενθουσιασμό που υπήρχε στην ατμόσφαιρα. Ακόμη και πριν από το αποτέλεσμα, είχα ήδη αισθανθεί πως αυτό ήταν το κατάλληλο μέρος για μένα.

Φυσικά, στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Όλα κρίνονται από τα αποτελέσματα και αυτό αποτελεί μέρος της δουλειάς μας. Ξέρω ότι πολλές φορές οι προπονητές δεν ανταμείβονται όπως αξίζουν, ακόμη κι όταν δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό.

Ευτυχώς, τους τελευταίους έξι, επτά, οκτώ μήνες τα αποτελέσματα ήταν με το μέρος μας. Τώρα, όμως, αρχίζει το πιο δύσκολο κομμάτι: να διατηρήσουμε αυτό το επίπεδο και να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο.

Τι σας έπεισε ότι ο Απόλλωνας ήταν το σωστό μέρος για να συνεχίσετε την πορεία σας;

Είναι πολλοί οι λόγοι. Πρώτα απ’ όλα, το γκρουπ των ποδοσφαιριστών. Είναι, μακράν, το καλύτερο σύνολο με το οποίο έχω δουλέψει. Έχουν τη σωστή νοοτροπία, είναι φιλόδοξοι, θέλουν καθημερινά να εξελίσσονται και έχουν εξαιρετικές σχέσεις μεταξύ τους.

Όταν πρέπει να δουλέψουν σκληρά, είναι οι πρώτοι που θα το κάνουν. Είναι καλοί άνθρωποι και οικογενειάρχες και αυτό δημιουργεί ένα πολύ υγιές περιβάλλον.

Εξίσου σημαντικοί είναι όλοι όσοι βρίσκονται γύρω από την ομάδα. Οι συνεργάτες που έφερα μαζί μου, όπως ο Τσέμα και ο Γκονζάλο, ο Γέλε που εντάχθηκε πρόσφατα στο τεχνικό επιτελείο, ο Χρήστος, το ιατρικό επιτελείο, το τμήμα μάρκετινγκ, το γραφείο Τύπου, οι φροντιστές, η διατροφολόγος, αλλά και ο κύριος Γιώργος Νικολάου, που αποτελεί μια πραγματική μορφή για τον σύλλογο.

Όλοι αυτοί με κάνουν να αισθάνομαι σημαντικός και πραγματικά χαρούμενος που εργάζομαι εδώ.

Παράλληλα, θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι έχω μια εξαιρετική σχέση με τον τεχνικό διευθυντή, τον Μάκη. Η επικοινωνία μας είναι άριστη και βλέπουμε το ποδόσφαιρο με τον ίδιο τρόπο. Αυτό βοηθά πολύ στην καθημερινή δουλειά και αποτελεί ακόμη έναν λόγο που μου επιβεβαιώνει ότι βρίσκομαι στο σωστό μέρος, τόσο για να εξελιχθώ ως προπονητής όσο και ως άνθρωπος.

Είμαι ένας πολύ φιλόδοξος προπονητής. Θέλω πάντα περισσότερα και έχω υψηλές απαιτήσεις, όχι μόνο από τους ποδοσφαιριστές αλλά και από όλους όσοι εργάζονται γύρω από την ομάδα. Το σημαντικότερο όμως είναι να ξυπνάς κάθε πρωί και να ανυπομονείς να πας στη δουλειά σου, γιατί ξέρεις ότι θα συναντήσεις ανθρώπους που εκτιμάς και χαίρεσαι να συνεργάζεσαι μαζί τους. Αυτό ακριβώς συμβαίνει κάθε μέρα στον Απόλλωνα.

Τι σημαίνει για εσάς και για τον σύλλογο η υπογραφή ενός διετούς συμβολαίου;

Λέει πολλά, αλλά ταυτόχρονα δεν λέει και τίποτα, γιατί όλοι γνωρίζουμε πώς λειτουργεί το ποδόσφαιρο. Παρ’ όλα αυτά, μου δίνει αυτοπεποίθηση και δείχνει ότι ο σύλλογος πιστεύει σε μένα όχι μόνο για τη φετινή χρονιά, αλλά και για το μέλλον.

Σημαίνει πως έχουμε κοινή αντίληψη για το ποδόσφαιρο και πως όλοι θέλουμε να χτίσουμε ένα μακροπρόθεσμο πρότζεκτ. Θέλουμε να συνεχίσουμε να εξελίσσουμε την Ακαδημία, να αναδεικνύουμε ποδοσφαιριστές όπως ο Ρομπέρτος και να υπερασπιζόμαστε την αγωνιστική ταυτότητα που έχουμε δημιουργήσει τους τελευταίους μήνες.

Όταν γνωρίζεις ότι υπάρχει ένα πλάνο δύο ετών, αισθάνεσαι μεγαλύτερη ασφάλεια και μεγαλύτερο σεβασμό. Νιώθεις ότι η δουλειά που κάνεις δεν αφορά μόνο μερικούς μήνες ή μία σεζόν, αλλά έχει προοπτική. Αυτό σε κάνει να αισθάνεσαι πιο ασφαλής, παρότι γνωρίζουμε όλοι ότι στο ποδόσφαιρο τα δεδομένα μπορούν να αλλάξουν πολύ γρήγορα.

Πώς καταφέρατε να δημιουργήσετε τόσο ισχυρό δεσμό με τον κόσμο και τον σύλλογο μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα;

Νομίζω ότι ο βασικός λόγος είναι πως είμαι αυθεντικός. Είμαι ένας ειλικρινής άνθρωπος, που λέει πάντα αυτό που πιστεύει και δεν προσπαθεί να παρουσιάσει κάτι διαφορετικό από αυτό που πραγματικά είναι.

Είμαι Αργεντινός, με ιταλικές ρίζες, και θεωρώ ότι η κουλτούρα της Κύπρου μοιάζει πολύ με όσα έζησα μεγαλώνοντας. Υπάρχει το ίδιο πάθος, η ίδια ένταση και η ίδια αγάπη για το ποδόσφαιρο. Οι φίλαθλοι του Απόλλωνα είναι παθιασμένοι και για χρόνια περίμεναν να ζήσουν ξανά ευρωπαϊκές βραδιές, να διεκδικήσουν τίτλους, αλλά και να βλέπουν μια ομάδα με την οποία μπορούν να ταυτιστούν.

Ακόμη και στο τελευταίο μας παιχνίδι, όταν είχαμε ήδη σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης, πίστευα ότι ίσως δεν θα έρθει πολύς κόσμος στο γήπεδο. Όταν όμως βγήκα στον αγωνιστικό χώρο και είδα τόσους φιλάθλους στις εξέδρες, ένιωσα ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη απέναντί τους.

Πριν από τον αγώνα είπα στους ποδοσφαιριστές ότι έπρεπε να αγωνιστούμε σαν το σκορ να ήταν 0-0. Ο κόσμος ήρθε για να μας δει να κερδίζουμε και να παίζουμε καλό ποδόσφαιρο και είχαμε υποχρέωση να του το προσφέρουμε.

Αυτή η σύνδεση με τον κόσμο με κάνει να αισθάνομαι ζωντανός. Μου δείχνει ότι όλες οι θυσίες και η προσπάθεια που καταβάλαμε τον τελευταίο χρόνο άρχισαν να αποδίδουν καρπούς.

Τα αποτελέσματα είναι σημαντικά, όμως ακόμη πιο σημαντικό είναι να έχεις ξεκάθαρη ταυτότητα και συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού. Αν παραμένεις πιστός σε αυτό το πλάνο, τότε τα αποτελέσματα θα έρθουν. Δεν αρκεί να κερδίζεις με οποιονδήποτε τρόπο.

Θέλω, επίσης, να δώσω όλα τα εύσημα στους ποδοσφαιριστές μου. Κατανόησαν πολύ γρήγορα τι ζητούσαμε από αυτούς. Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα έγιναν πολλές αλλαγές και χάρη στη δική τους ανταπόκριση έχουμε πετύχει όλα όσα έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα.

Η υπογραφή διετούς διάρκειας συμβολαίου σας δημιουργεί και ένα ακόμη μεγαλύτερο αίσθημα ευθύνης;

Η ευθύνη υπήρχε πάντοτε. Είμαι ένας άνθρωπος που αντιμετωπίζει τη δουλειά του με απόλυτη σοβαρότητα. Ακόμη κι αν υπέγραφα συμβόλαιο διάρκειας μόλις ενός μήνα, θα εργαζόμουν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.

Ίσως κάποιοι, όταν ανανεώνουν το συμβόλαιό τους, να αισθάνονται πιο άνετα ή να χαλαρώνουν. Για μένα συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Νιώθω ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη, ακόμη πιο αφοσιωμένος σε αυτό που χτίζουμε και ακόμη περισσότερο μέλος αυτής της οικογένειας.

Όταν είδα το αεροπλάνο γεμάτο ανθρώπους που ταξίδεψαν στη Γεωργία για να στηρίξουν τον Απόλλωνα ή όταν βλέπω τον κόσμο να γεμίζει το γήπεδο, αισθάνομαι πραγματικά περήφανος. Ταυτόχρονα, όμως, νιώθω ότι βρίσκομαι σε μια θέση όπου δεν έχω το δικαίωμα να τους απογοητεύσω.

Γι’ αυτό θα συνεχίσω να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό, όπως κάνω από την πρώτη ημέρα που ανέλαβα την ομάδα. Η ευθύνη μου δεν μεγαλώνει επειδή υπέγραψα για δύο χρόνια. Ήταν πάντα η ίδια και θα συνεχίσει να είναι η ίδια, γιατί έτσι αντιμετωπίζω τη δουλειά μου.

Ποιο είναι το μήνυμα που θα θέλατε να στείλετε στον κόσμο του Απόλλωνα μετά την ανανέωση της συνεργασίας σας;

Θέλω να τους ζητήσω να παραμείνουν ενωμένοι και να συνεχίσουν να στηρίζουν την ομάδα με τον ίδιο τρόπο που το κάνουν μέχρι σήμερα.

Μας περιμένει μια πολύ απαιτητική σεζόν. Το πρωτάθλημα θα είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και εμείς θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο την ευρωπαϊκή μας πορεία.

Το ποδόσφαιρο είναι γεμάτο παράγοντες που δεν μπορείς πάντα να ελέγξεις. Ένα αποτέλεσμα μπορεί να επηρεαστεί από πολλές λεπτομέρειες, όπως μια διαιτητική απόφαση, η τύχη, οι καιρικές συνθήκες ή η κατάσταση στην οποία θα βρεθούν οι ποδοσφαιριστές την ημέρα του αγώνα.

Αυτό που μπορώ να υποσχεθώ είναι ότι θα συνεχίσουμε να δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό σε κάθε προπόνηση και σε κάθε παιχνίδι. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε με την ίδια αφοσίωση και το ίδιο πάθος.

Η στήριξη του κόσμου μας μέχρι σήμερα ήταν πραγματικά εκπληκτική. Δεν μπορώ να ζητήσω κάτι περισσότερο.