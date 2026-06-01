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Νέα Ζηλανδία: Προβλήματα τραυματισμών ενόψει Μουντιάλ

ΓΗΠΕΔΟ

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Νέα Ζηλανδία: Προβλήματα τραυματισμών ενόψει Μουντιάλ

Οι μέσοι της Νέας Ζηλανδίας, Ράιαν Τόμας και Τζο Μπελ, θα πάνε στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, χωρίς να προπονηθούν, λόγω τραυματισμών στο πόδι.

Ο προπονητής Ντάρεν Μπέιζλι δήλωσε (1/6) ότι ο Τόμας θα χάσει τα φιλικά παιχνίδια εναντίον της Αϊτής (2/6) και της Αγγλίας το Σάββατο (6/6), καθώς αναρρώνει από τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο.

Ο Μπελ θα χάσει τουλάχιστον τον αγώνα με την Αϊτή λόγω προβλήματος στη γάμπα.

Ο Μπέιζλι ελπίζει ότι και οι δύο θα είναι διαθέσιμοι για τον εναρκτήριο αγώνα τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο εναντίον του Ιράν στις 15 Ιουνίου, αλλά η απουσία τους αποτελεί εμπόδιο για τον σχεδιασμό της μεσαίας γραμμής του επιτελείου.

Με το δίδυμο εκτός δράσης, ο Άλεξ Ρούφερ και ο μέσος Λάχλαν Μπέιλις πιθανότατα θα ξεκινήσουν στη μεσαία γραμμή με τον Μάρκο Στάμενιτς εναντίον της Αϊτής στο Φορτ Λόντερντεϊλ της Φλόριντα.

Ο Μπέιζλεϊ δήλωσε ότι θα προσπαθήσει να δώσει μια ευκαιρία στο μεγαλύτερο μέρος της ομάδας του εναντίον της Αϊτής, η οποία έχει προκριθεί για το πρώτο της Παγκόσμιο Κύπελλο από το ντεμπούτο της το 1974.

Η Νέα Ζηλανδία θα παίξει επίσης με την Αίγυπτο και το Βέλγιο στη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς επιστρέφει στο παγκόσμιο πρωτάθλημα για πρώτη φορά από το 2010 στη Νότια Αφρική.

SDNA.GR 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗFIFA World Cup 2026

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