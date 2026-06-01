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Σαουδική Αραβία : Οι 26 του Δώνη για το Μουντιάλ

ΓΗΠΕΔΟ

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Σαουδική Αραβία : Οι 26 του Δώνη για το Μουντιάλ

Ο αμυντικός της Λανς, Σαούντ Αμπντουλχαμίντ, θα ηγηθεί της ομάδας της Σαουδικής Αραβίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 (11/6-19/7), με τον επιθετικό Σάλεμ Αλ Νταουσάρι να πρόκειται να συμμετάσχει για τρίτη φορά στο τουρνουά, μετά την ανακοίνωση της 26μελής αποστολής που ανακοίνωσε (1/6) ο Γιώργος Δώνης.

Ο Αμπντουλχαμίντ, ο οποίος κέρδισε το Γαλλικό Κύπελλο φέτος, είναι ο μόνος παίκτης που ζει στο εξωτερικό από την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας.

Ο Αλ Νταουσάρι της Αλ Χιλάλ, ο παίκτης της χρονιάς στην AFC για το 2025, πρόκειται να συμμετάσχει στο τρίτο του Παγκόσμιο Κύπελλο, αφού έκανε ντεμπούτο το 2018 και αγωνίστηκε στην έκδοση του 2022.

Η Σαουδική Αραβία έχασε τον πρώτο της αγώνα υπό την ηγεσία του Δώνη με 2-1 από τον Ισημερινό σε φιλικό αγώνα την Κυριακή και θα αντιμετωπίσει το Πουέρτο Ρίκο και τη Σενεγάλη πριν ξεκινήσει τη διαδρομή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ξεκινά στον 8ο όμιλο εναντίον της Ουρουγουάης στο Μαϊάμι στις 15 Ιουνίου, πριν αντιμετωπίσει την Ισπανία στην Ατλάντα στις 21 Ιουνίου και το Πράσινο Ακρωτήριο στο Χιούστον στις 26 Ιουνίου.

sdna.gr 

 

Κατηγορίες

FIFA World Cup 2026

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