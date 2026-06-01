Βιγιαρεάλ: Ανακοίνωσε τον Ινίγκο Πέρεθ για τρία χρόνια

Η Βιγιαρεάλ επισημοποίησε (1/6) την άφιξη του Ινίγκο Πέρεθ στον πάγκο της για τις επόμενες τρεις σεζόν.

«Ο Ινίγκο Πέρεθ, ο νέος προπονητής της Βιγιαρεάλ . Ο τεχνικός από τη Ναβάρα θα καθοδηγήσει την κίτρινη ομάδα για τις επόμενες τρεις σεζόν. Καλώς ήρθες στο νέο σου σπίτι!», ανέφερε ο ισπανικός σύλλογος στα social media.

Ο πρώην προπονητής της Ράγιο Βαγιεκάνο, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον Μαρθελίνο Γκαρθία Τοράλ, θα παρουσιαστεί αύριο (2/6).

Μετά από δυόμισι σεζόν ως πρώτος προπονητής στον σύλλογο της Μαδρίτης και σε ηλικία μόλις 38 ετών, ο γεννημένος στην Παμπλόνα τεχνικός κάνει ένα άλμα στην καριέρα του για να αναλάβει μια ομάδα του Champions League.

Σε ηλικία 38 ετών και τεσσάρων μηνών, ο Ινίγιο Πέρεθ γίνεται ο νεότερος προπονητής που κάθεται στον πάγκο της ομάδας στην κορυφαία κατηγορία της Ισπανίας.

sdna.gr